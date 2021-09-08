北市暫不跟進餐廳取消內用 籲市民多外帶少聚會

新北幼兒園群聚感染確定為Delta變異株，新北市宣布餐廳取消內用；台北市長柯文哲下午表示，北市暫不跟進，呼籲市民盡量外帶、減少內用與聚會。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，柯文哲表示，台北市還沒有出現Delta變異株的確診個案，北市防疫等級沒有要升高、也不強制禁止餐廳內用，但希望要落實梅花座、隔板等措施。

柯文哲指出，至於中秋烤肉，重點不在於河濱是否開放，「在家裡、在屋頂烤肉不是一樣」，而是希望民眾減少聚會。

柯文哲說，雙北首都共同生活圈，很多標準理論上要一致，但也不希望有吹風草動就太過度升高防疫等級，而是要落實現在的防疫措施，民眾近來似乎有些鬆懈與疲乏，呼籲要落實防疫。

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