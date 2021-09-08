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台大確診護理師曾花蓮3日遊 夜市美食景點全入列

不跟進新北禁內用 柯文哲呼籲：盡量外帶、降低聚會

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北市暫不跟進餐廳取消內用 籲市民多外帶少聚會

中央社 / 台北7日電
柯文哲今天宣布，目前這段期間，台北市沒有要立刻升高防疫等級，「不升高防疫等級，但要知道是有危險的」，並要落實二級防護，柯也呼籲市民盡量外帶、減少內用、降低聚會。圖／引用直播
柯文哲今天宣布，目前這段期間，台北市沒有要立刻升高防疫等級，「不升高防疫等級，但要知道是有危險的」，並要落實二級防護，柯也呼籲市民盡量外帶、減少內用、降低聚會。圖／引用直播

新北幼兒園群聚感染確定為Delta變異株，新北市宣布餐廳取消內用；台北市長柯文哲下午表示，北市暫不跟進，呼籲市民盡量外帶、減少內用與聚會。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，柯文哲表示，台北市還沒有出現Delta變異株的確診個案，北市防疫等級沒有要升高、也不強制禁止餐廳內用，但希望要落實梅花座、隔板等措施。

柯文哲指出，至於中秋烤肉，重點不在於河濱是否開放，「在家裡、在屋頂烤肉不是一樣」，而是希望民眾減少聚會。

柯文哲說，雙北首都共同生活圈，很多標準理論上要一致，但也不希望有吹風草動就太過度升高防疫等級，而是要落實現在的防疫措施，民眾近來似乎有些鬆懈與疲乏，呼籲要落實防疫。

新冠肺炎 COVID-19 柯文哲

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