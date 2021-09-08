聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市暫不跟進餐廳取消內用 籲市民多外帶少聚會
新北幼兒園群聚感染確定為Delta變異株，新北市宣布餐廳取消內用；台北市長柯文哲下午表示，北市暫不跟進，呼籲市民盡量外帶、減少內用與聚會。
台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，柯文哲表示，台北市還沒有出現Delta變異株的確診個案，北市防疫等級沒有要升高、也不強制禁止餐廳內用，但希望要落實梅花座、隔板等措施。
柯文哲指出，至於中秋烤肉，重點不在於河濱是否開放，「在家裡、在屋頂烤肉不是一樣」，而是希望民眾減少聚會。
柯文哲說，雙北首都共同生活圈，很多標準理論上要一致，但也不希望有吹風草動就太過度升高防疫等級，而是要落實現在的防疫措施，民眾近來似乎有些鬆懈與疲乏，呼籲要落實防疫。
疫情快報
▪【疫情專題】9月8日新增本土7例、境外2例 無死亡案例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言