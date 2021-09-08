台灣疫情再發燒…疫苗措施需調整嗎？專家們這樣看

台灣最近因2名機師感染Delta病毒，及幼兒園Delta病毒群聚事件，引發民眾擔憂，會否再爆發新一波疫情。學者指出，台灣無法守住Delta病毒進入社區，降低重症及死亡的風險才是當務之急。

與大部分國家相比，台灣疫情控制相對良好，確診數過去幾周維持個位數成長，但也因此台灣民眾對於確診數字相當敏感，加上5月爆發本土疫情時，3個月內造成近700人染疫死亡，使台灣人對這次Delta病毒引起的群聚事件感到憂心。

台灣政府表示，若疫情嚴峻不排除將防疫警戒提升至三級，實施類似軟性封城的措施，如採取居家上班上課、餐廳禁止內用、娛樂產業關閉等。

警覺度不足

台灣中央研究院生醫所兼任研究員何美鄉在台灣《公視》節目上表示，雖然台灣人是好公民，有洗手和戴口罩，但警覺率普遍不高。

何美鄉指出，幼兒園確診事件，是教師的丈夫去看診後才發現教師染疫，明顯是警覺度不足，她並建議民眾應有「上呼吸感染就去篩檢」的習慣，以快速阻斷病毒傳播煉。

台灣蔡英文昨天（7日）也在臉書發文表示，「因新北市幼兒園傳出的疫情，導致民眾緊張，所以更要高度戒備」，強調「須加速施打疫苗」及「嚴格遵守防疫指引」，才能阻斷疫情的傳播。

另外，疫苗施打順序也引發討論，台灣目前以擴大第一劑疫苗覆蓋率為目標。台灣前疾管局長蘇益仁向媒體表示，若將來重症住院患者比率偏高，台灣的醫療量能恐會再度癱瘓，並彈性調整施打策略，提高老年人2劑疫苗的施打率。

對此，台灣流行疫情指揮中心指揮官陳時中8日回答媒體提問時表示，仍會以讓民眾先施打第一劑疫苗為主，並拉長兩劑疫苗的施打時間。

與病毒共存？

另一個討論焦點是「與病毒共存」的可能性。何美鄉指出，台灣人必須改變對確診的想法，把焦點擺回重症及死亡個案上，若應到到疫苗政策，則是要讓高齡者等高風險族群，完整施打2劑疫苗，降低重症、死亡風險。

對此，美國史丹佛大學公衛政策教授王智弘（C. Jason Wang）曾向德國之聲表示，當疫苗接種率達到人口數的7到8成時，病毒就比較無法傳播。

他不認同「清零政策」，並說：「雖然有接種疫苗後仍會有『突破性感染』和無症狀感染，但若不致死也不需住院，新冠病毒對我們的影響就會像感冒一樣」。

目前，台灣當局尚未採取「與病毒共存」措施，並持續實施嚴格的邊境管理措施，禁止轉機及大部分的外國人入境。

台灣中央研究院前院長、生物化學家翁啟惠接受台媒《今周刊》專訪時表示，估計兩劑疫苗的覆蓋率要達70%至80％，傳播率才可能降下來。

他指出「將來疫苗普及後，如被感染可能症狀輕微，再等到口服藥物出來，若被染到，用藥物治療，到時就真的是『流感化了』。」

然而，台灣疫苗接種率仍低。據官方統計，疫苗接種人口涵蓋率約45%，完整接種率仍不到5%，主要原因為疫苗數量不足。

香港：不與病毒共存

另外，已經超過20天沒有本土確診病例的香港，則在8日明確表示，不會採取國際「與病毒共存」的政策。

香港行政長官林鄭月娥表示，因境外疫情仍嚴峻，香港不可也不應該採用「與病毒共存」政策，否則中港通關更加無期。

港媒報導，林鄭回應指政府不應該采用與病毒共存政策，暗指新加坡正因此陷入較嚴重情況。她稱即使香港有輸入個案，但政府有信心阻截個案進入社區。她認為現階段是保持清零，繼而與內地商討通關，市民要幫忙推高接種率。

她並強調，施打疫苗仍是有效的防疫方法，但近日香港接種疫苗人數讓人擔心，呼籲香港市民盡快接種疫苗。日前，香港宣布，9月15日起，來自大陸非疫情中高風險區的非香港居民，抵達香港後將無均進行14天強制檢疫隔離。

（綜合報導）

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