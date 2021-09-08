16字面對Delta 醫：部分地區應速升四級 就從新北開始

Delta變種病毒來勢洶洶，如何因應防範成為全台關注重點，萬芳醫院精神科醫師潘建志建議，可參考紐西蘭對應之道，就是「電光火石、分區四級、爭取時間、狂打疫苗」，認為面對Delta三級警戒顯然不夠，「部分地區應速升四級，這波可能是從新北開始」，但也質疑中央是否有分區四級的判斷力。

潘建志指出，紐西蘭8月17日傳出第一例確診Delta本土個案，擁有150萬人口的奧克蘭隔天就進入四級封城到迄今，該城市20天內最高確診人數達84人，昨日已將至21人，而紐西蘭的對應策略與屏東及中國大陸類似，三場戰役經驗可以16字總結，就是「電光火石、分區四級、爭取時間、狂打疫苗」。

電光火石是領導人的判斷力，在最短的時間內排除反對的聲音，直上四級警戒，限制移動，不讓Delta變種病毒擴散到其他地區；分區四級，「區」對紐西蘭而言可以是整個奧克蘭市四級，或是確診者去過的沿海小鎮先封城3天，後續再追加。

屏東的「區」是枋山鄉，當時也接近四級3至5天，關店、送餐給居民、配合大量PCR篩檢，屏東因在偏鄉，人口密度小因此達成清零，而中國城市的小區封鎖焊門死四級，用微信支付送餐，隔離時間不一定是14天，看PCR排查的速度和陽性率來決定，中國最近維持在20至30例確診個案。

潘建志表示，台灣面對上一波Alpha變種病毒時，拖了好幾天才升上三級警戒並維持2.5個月，單日最高確診每百萬人25個，總共有超過1.4萬人確診、800人死亡，相較紐西蘭第一波武漢株，馬上進入四級警戒長達1.5個月，單日最高確診每百萬人15個，總共有1500人確診、22人死亡。

紐西蘭高強度的警戒等級，雖有暫時的不便，但「警戒持續時間較短，死亡人數較少，『而且最後清零解封』」，在Delta進入前，已和「佳玲妹」同居6個月，但台灣溫柔三級警戒，工作不停，最後確診數、死亡數、死亡率都比紐西蘭差，三級2.5個月後，只降至二級警戒，拖很久也沒清零。

潘建志說，紐西蘭第一劑施打率為54％、第二劑為28％，比台灣的第一劑44％、第二劑4％好一點。理論上台灣要採取比紐西蘭更激進的封城策略，才能擋住Delta，升四級爭取時間，狂打疫苗，疫苗擋不住Delta，但少死一條命就很值得。

潘建志最後表示，根據上述種種考慮，認為此次R0值高到6至8的Delta攻來，台灣再以三級警戒應對顯然不夠，「應該部分地區快速升四級，長痛不如短痛，『這波可能是從新北開始』」，但中央不知有無具備紐西蘭、屏東、中國大陸等地領導「分區四級」的判斷力。

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