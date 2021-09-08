屏東擋住Delta、為何新北不行？他提問遭打臉：雙北你封封看

長榮2機師感染Delta變異株，加上爆發群聚感染的新北幼兒園，也被懷疑很可能是Delta，令國人憂心忡忡，深怕疫情又會一發不可收拾。有PTT網友就近日疫情發問，同樣都是Delta病毒，「為何屏東和桃園能守住，新北不行」，因而引發熱烈討論。

這名網友的發文提到，曾被Delta病毒造訪的屏東和桃園都成功擋住疫情，「反觀新北看起來就要爆了」，因此好奇「到底屏東跟桃園是做了什麼特別的措施」，跟新北差在哪裡，才會造成不同的結果？

眾多網友立刻為他解答，「都市跟鄉下的區別」、「枋山連在屏東裡都很偏僻」、「屏東人口密度那麼鬆，誰當市長都能守住」、「你拿枋山跟板橋人口密度來比」、「板橋一個區的居住人口超過70萬人，屏東全縣人口還不到這個數目，難度毫無可比性」、「如果屏東市我還能諒解，屏東縣，拜託，屏東縣有來的人都知道，都要隔一座山，要傳給誰？」、「每個國家都是首都最嚴重不就是因為人口」。

多數人直言，除了人口密度的差異之外，生活型態也是關鍵，「雙北的人口密集度和跨縣市頻繁度是其他縣市遠遠比不上的」、「雙北隨便一台公車上下班尖峰要塞多少人，通勤勞動族群又沒列入第一順位打疫苗」、「沒有捷運的地區相對比較好控制，出門汽機車代步會遇到感染者機會較小」。

還有人提到時空環境不同，屏東傳出Delta時全國處於三級警戒狀態，才能緊急封村提升到「準四級」，而且當時還直接幫全體村民打疫苗。有網友表示，屏東封鎖兩個村落約影響2千多人，雖有居民不滿，但聲浪太小，「雙北你隨便封一個里試試看，特別是板橋中和萬華這邊，隨便一個里都7000人起跳。而且住商混合交錯，人口來來去去，相互經過、上班，怎麼封？」、「雙北一個里大概就五百家店了，誰敢說關店」。

也有網友質疑發文者在「帶風向」，「屏東死掉一個叫守住？」、「桃園危機還沒解除，你最好不要說太早」。

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