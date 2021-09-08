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疫情不只亂中秋 醫師打醒烤肉夢：今年一樣無法跨年

聯合新聞網 / 綜合報導
別再想今年中秋能不能烤肉，有心理醫師指出這波Delta疫情恐會影響到跨年。圖為台灣過往中秋封街烤肉的情景。報系資料照
別再想今年中秋能不能烤肉，有心理醫師指出這波Delta疫情恐會影響到跨年。圖為台灣過往中秋封街烤肉的情景。報系資料照

新北幼兒園爆發群聚感染，今再延燒到某社區內也出現連環確診案例。多個縣市昨日公布今年中秋禁止戶外烤肉的新政策，讓不少民眾哀怨喊，今年中秋又要泡湯；但醫師沈政男昨日在臉書分析近期確診者的ct值後表示，不是「什麼中秋烤不烤肉，拜託，我去年就講了，你今年一樣無法跨年啦」。請民眾做好防疫長期抗戰的心理準備。

心理醫師沈政男認為這波疫情將是台灣揮別Alpha防疫、邁向Delta新階段的開始，從確診家長的ct值最大為29來看，實在是「一則以憂、一則以喜」。他認為Delta早已群聚至少幾周的時間，由某位家長藉由幼兒傳給其他家長。再看確診幼兒的ct值有35.8的，一定是別的幼兒傳給他，「上游那例很可能已經驗不到病毒了，只能驗抗體」。

但雖然疑似是Delta，但R值不大，在防疫手段下被壓在1-2之間控制住，「但，無意識地防了一個月，疫情也沒有失控，甚至社區只有零星案例，卻是令人可以稍稍放心之處。一則以憂，一則以喜，就是這個意思。」沈政男並說，比起屏東在六月間發現的Delta，現在台灣至少多了一道「疫苗覆蓋率(目前第一劑人口覆蓋率為44.6%，第二劑僅4.21%)」的防疫利器，因為這樣可能是發揮了一些作用，讓疫情至今沒有造成嚴重的社區傳播。

至於Delta何時進入社區？沈政男認為，恐怕是在我們「走出三級警戒，開始開心內用的時候，悄悄進到社區了」。台灣似乎在不知不覺下，面對Delta病毒「已默默防守一個月了」。針對大家目前在討論的中秋烤不烤肉，沈政男直接打臉：「拜託，我去年就講了，你今年一樣無法跨年啦。」希望大家做好對疫情長期抗戰的心理準備。

新冠肺炎 COVID-19 中秋 跨年 Delta變異株

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