在桃園收到細胞簡訊「沒症狀不給篩」 他對照雙北嘆：為何設一堆條件？
國內出現3名機師「突破性感染」，其中一名機師兒子也確診，4人經基因定序確認感染Delta變異株，日前中央疫情指揮中心針對7縣市發出110萬則細胞簡訊警示，也導致各地篩檢站人潮湧現。然而，一名新北網友就分享收到細胞簡訊的經驗，質疑「雙北鼓勵收到簡訊出來快篩，桃園卻設一堆條件？」引起網友們不斷熱議。
這名網友在PTT八卦版發文，表示他在桃園工作的家人最近收到中央統一發布的細胞簡訊，警示提醒曾於期間與確診者接觸或活動軌跡重疊，「如於8月13日之後曾有COVID-19疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢」，連同公司員工等13人都因收到簡訊，經公司安排要去醫院做PCR檢測。
不過，他們與1922專線、桃園某醫院聯繫後，卻都得到相同結論「不需要去，去了也不會篩」。原PO表示，他自己也有收到簡訊，並打電話到新北聯醫就可以直接預約報名快篩，「因為家人有在桃園工作才覺得差很大，新北是有風吹草動就篩，桃園則好像是不發燒就不給篩，只能自費做PCR，有什麼隱情嗎？」
不少網友聽了忍不住狠酸，「沒有篩檢沒有確診」、「桃園跟台北一樣，要篩檢就要收費，超爛」、「不驗就不會有確診」、「隨便給你篩，把『嘉玲』嚇跑怎麼辦」、「有症狀再篩，那無症狀是不會傳染嗎？」、「不是說無症狀很多？驗還要有症狀？」、「不給篩保持+0，蓋牌組織」。
但也有人直言，「醫療資源有限吧，一堆人一窩蜂跑去篩檢會崩潰」、「新北的作法一直都是能篩就篩吧」、「桃園從之前篩檢就很嚴苛」、「現在收到簡訊也要有症狀才能篩」、「簡訊只是提醒你有疑似症狀不要輕忽而已」。
關於收到細胞簡訊後的篩檢處置狀況，桃園中壢天晟醫院長蔡芳生就曾指出，收到細胞簡訊者，採檢PCR處置，有症狀者才符合公費採檢，只收取掛號費，而無症狀者則分為勸回自主管理及要自費的堅持要採檢者，按照拿到報告時間不同，支付3500至10000元不等的金額，還須加上掛號費。
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