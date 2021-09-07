若新北疫情未控制 陳時中：不排除全國升3級警戒

國內COVID-19疫情持續，除Delta變種病毒長榮機師案，還有陽性率偏高新北幼兒園群聚，指揮中心指揮官陳時中今天坦言，若新北疫情未控制住，不排除全國升回3級警戒。

確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的長榮貨機機師為案16119及案16120，2個案已匡列315人隔離及進行PCR檢驗，除案16120機師兒子（案16122）為陽性，其餘306人為陰性，8人檢驗中。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在看起來情況趨於穩定。

至於新北市某幼兒園COVID-19群聚案，最初是土城一對夫妻染疫，妻子是幼兒園老師，這起群聚截至今天上午染疫人數已達15人。幼兒園群聚匡列411人，362人列居家隔離、49人自主健康管理。

陳時中表示，新北市昨天已跟進桃園市管理方式，採取加強2級防疫措施，包含小學預防性停課，疫調檢驗持續進行中。

陳時中表示，目前還沒規劃將全國疫情警戒升至第3級，但若新北疫情未能妥善控制，當然會考慮升級至第3級，「不過都是假設情況，重要是把疫調匡列好。」

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