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新北三重公托也停3天！21名陰性、75名幼兒健康管理中

幼兒園群聚案跡象「指向Delta」 家長進行血清抗體檢查

新北幼兒園染疫憂擴散 里長：周遭幼兒園也都自主停課

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北某附幼傳確診，緊急停課14天，並於今早進行大清消。圖為示意圖。圖／新北市教育局提供
新北某附幼傳確診，緊急停課14天，並於今早進行大清消。圖為示意圖。圖／新北市教育局提供

新北爆發幼兒園群聚後，接連出現其他國小附幼及國小等出現確診，許多家長都擔心疫情會擴大，選擇在家顧小孩，但又要煩惱工作，相當兩難。某國小附幼所在地里長指出，里民都很贊同快速停課及消毒，甚至里上許多幼兒園都自主停課。

新北某國小附幼校長表示，現階段措施除附幼停課14天、國小預防性停課3天外，全校也於今早進行大清消。校長還說，家長雖然煩惱工作，但也都願意積極配合停課措施，認為安全第一，對於未來復課情況則還未多想。

新北某國小附幼所在地的里長也說，今早就有人員針對教室、周遭道路進行全里消毒，里民都很贊同預防性停課及消毒措施，里內許多幼兒園也都自主停課。其他傳出確診國小的所在地里長指出，里民都很擔心，他趕緊安撫里民，希望大家少出門，落實防疫措施，全里也將於今晚做全里消毒。

有住確診幼兒園附近的家長表示，雖然工作請假問題很傷腦筋，但更擔心幼童上學情形，因此會請假在家顧小孩；其他家長也表示，現在真的很兩難，會擔心疫情擴大，但若在家顧小孩就無法上班。

新冠肺炎 COVID-19

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