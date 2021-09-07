板橋小兒科診所憂疫情 「這一串不只是粽子而是葡萄」
新北再爆本土疫情，有多所學校停課，板橋張博揚小兒科診所表示，擔心是開學後幼兒們「以無症狀模式傳來傳去」，更怕這一串「不只是粽子而是葡萄」。
板橋某幼兒園群聚引發全國關注，昨晚更宣布共有5所學校停課，家長也擔心，才開學沒幾天就爆大量疫情，對孩童對自己都是衝擊。
位於板橋的張博揚小兒科診所臉書發文表示，開學後一堆沒打疫苗的幼兒「以無症狀模式傳來傳去」，現在從線頭拉起的可能不只是一串粽子，而是一串葡萄，「怕」！
張博揚小兒科診所感嘆，最近診所一帶又處於風暴中心，但假日能看診的大概只剩自己診所。診所還擔心，高Ct值的個案是否是5、6月的舊案，畢竟板橋「曾是熱區」。
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