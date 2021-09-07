快訊

基隆也強化2級警戒 林右昌：中秋公共場所禁烤肉

藍白合沒戲？柯P堅走自己的路 國民黨怕被蠶食成「小藍」

板橋小兒科診所憂疫情 「這一串不只是粽子而是葡萄」

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北板橋張博揚小兒科診所。記者李成蔭／攝影
新北板橋張博揚小兒科診所。記者李成蔭／攝影

新北再爆本土疫情，有多所學校停課，板橋張博揚小兒科診所表示，擔心是開學後幼兒們「以無症狀模式傳來傳去」，更怕這一串「不只是粽子而是葡萄」。

板橋某幼兒園群聚引發全國關注，昨晚更宣布共有5所學校停課，家長也擔心，才開學沒幾天就爆大量疫情，對孩童對自己都是衝擊。

位於板橋的張博揚小兒科診所臉書發文表示，開學後一堆沒打疫苗的幼兒「以無症狀模式傳來傳去」，現在從線頭拉起的可能不只是一串粽子，而是一串葡萄，「怕」！

張博揚小兒科診所感嘆，最近診所一帶又處於風暴中心，但假日能看診的大概只剩自己診所。診所還擔心，高Ct值的個案是否是5、6月的舊案，畢竟板橋「曾是熱區」。

板橋小兒科診所在臉書貼文，擔心這次幼兒園群聚事件。圖／截自張博揚小兒科診所臉書
板橋小兒科診所在臉書貼文，擔心這次幼兒園群聚事件。圖／截自張博揚小兒科診所臉書

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

附幼傳個案 板橋停課國小進行消毒

傳板橋江翠國小因疫情停課？ 校方駁斥：未接獲指示

913大學開學 雲科大線上教學3周、環科大如期實體上課

新北幼兒園爆群聚感染 板橋環球今晚6點B1提前閉館清消

相關新聞

基隆也強化2級警戒 林右昌：中秋公共場所禁烤肉

雙北都傳出校園確診，基隆市長林右昌今天宣布，基隆緊臨雙北，因此採取強化的二級警戒措施，主要有兩項，一是校園加強教職員和學...

新北辦全運會10月開打 比照東奧選手PCR陰性才能比賽

110全運會即將登場，新北市長侯友宜與台新金控董事長吳東亮共同宣告，打造全運會主題金融卡。由於新北再度爆發疫情，新北體育...

影／確診者姊姊PCR陰性 北市某國小全面清消不停課

新北市某幼兒園發生COVID-19群聚，使校園防疫陷入緊張。北市某國小傳出小一生的弟弟確診，引發師生恐慌。雖然該生昨晚P...

板橋小兒科診所憂疫情 「這一串不只是粽子而是葡萄」

新北再爆本土疫情，有多所學校停課，板橋張博揚小兒科診所表示，擔心是開學後幼兒們「以無症狀模式傳來傳去」，更怕這一串「不只...

新北強化二級警戒 北市：視北市疫情滾動調整防疫規格

新北某幼兒園群聚持續擴大，今天又新增2名幼兒及3名家長確診，新北市政府昨下令「強化二級警戒」後，侯友宜今天也宣布，若出現...

檢疫所整點廣播、房內有蟲不敢睡 空姐隔離期崩潰「數不清一年有幾個14天」

近日長榮航空爆發機師群聚案，短短幾天已累計3例機師確診，且這3名機師皆已完整接種過新冠（COVID-19）疫苗，屬於「突破性感染」，加上其中一名機師更傳染給就讀高職的兒子，使得該學校目前也全面停課中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。