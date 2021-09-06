證實立榮機師未戴罩聊天 小港機場將送衛生局裁罰

民眾爆料立榮航空機師在高雄小港機場國內航廈內，全程未戴口罩聊天，小港機場今天證實機師疑似如廁後忘記戴回，將依防疫規定移送高雄市衛生局裁處，最高可罰1萬5000元。

長榮航空COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診機師引發防疫疑慮後，媒體報導，來自恆春的朱小姐爆料，她8月28日下午1時50分到小港機場國內航廈接人，卻看到兩名機師下飛機走出大廳時，其中一人在航廈內全程未戴口罩，期間兩人邊走邊聊天，讓她隔天立即向1922反映。

針對此事，小港機場今天回應，此航班為8月28日立榮航空8918班次，自金門飛往高雄航班，並於1時50分落地；經確認，當時機師未戴口罩就離站，機師表示，是因上洗手間疏忽忘記戴回。小港機場將依據防疫規定，將案件移送高雄市政府衛生局裁處。

市府衛生局則回應，依目前防疫警戒及防疫措施規定，民眾外出應全程配戴口罩；目前，衛生局尚未收到相關舉報資料，若掌握相關事證，將依據舉發事證調查，並依「傳染病防治法」，最高可開罰新台幣1萬5000元罰鍰。

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