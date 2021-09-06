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嘉義市宣布社區、社團停辦中秋晚會 自家烤肉不限

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府宣布今年中秋節烤肉等相關活動，同住家人要烤肉不會禁止。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府宣布今年中秋節烤肉等相關活動，同住家人要烤肉不會禁止。圖／嘉義市政府提供

衛福部長陳時中針對中秋節烤肉等活動能否辦理，昨天表示維持7天觀察期，嘉義市政府今上午開會後，決定「社區」、「社團」的中秋相關活動一律取消停辦，同住家人要烤肉不會禁止，但仍要注意相關防疫措施。

市府衛生局表示，社區、社團辦理烤肉歡唱等聚會，因無法落實全程戴口罩，同時有人潮群聚，恐無法保持社交距離狀況，希望社區、社團配合取消中秋節活動。

另，衛生局說明，同住家人烤肉、賞月，也請務必做好防疫工作，保持社交距離，勤洗手、口罩戴好，做好防疫才能歡度佳節。

嘉市每年中秋活動最大場、市議長莊豐安服務處主辦的關懷弱勢中秋烤肉聯歡晚會，每年都於中秋節前1、2周舉行，都破千人，莊豐安說，考量參與人數實在很多，且長時間接觸共餐，決定今年停辦。

市議員傅大偉服務處近年舉辦中秋慈善晚會，去年取消烤肉，僅辦晚會，請表演團體、辦摸彩及送點心盒，控制在700人左右，不過今年疫情更嚴重，怕舉辦會有群聚，戶外人數限制也更低，很難辦起來，決定取消，對市府決定贊成，「誰都擔不起這個責任！」

市府社會處長林家緯表示，很多社區協會、社福社團等都有辦中秋活動 ，目前市府已宣布應停辦，會逐一通知、勸說，此屬非常時期，請他們統一都取消。

市議員陳家平認為，最大苦主還是餐飲業者，近期在跑行程，業者都希望能放得更寬鬆，不過中秋節家戶「月圓人團員」，許多民眾返回南部，只要辦烤肉、餐敘，隨便都是上百甚至千人起跳，難掌握是否使疫情擴大，希望疫情趕緊提前歸零，支持市府作法，先做好防疫工作。

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