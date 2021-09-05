警示簡訊引民怨！陳時中：這次拉高規格發送 非收到就要採檢
因應長榮機師染疫案，指揮中心發送110萬則警示簡訊，多家醫院出現排隊採檢人潮。指揮官陳時中今天強調，這次是拉高規格發送簡訊，但並非收到簡訊就要採檢。
長榮航空3名機師與1名機師之子感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），可傳染期間曾有社區足跡，恐為國內疫情增添變數。
中央流行疫情指揮中心針對8月13日至9月2日期間，曾與機師及家人群聚事件確診者活動軌跡重疊，發送110萬則警示簡訊，醫界憂造成採檢潮，許多醫院也湧現採檢排隊人潮。
對此，陳時中表示，這次3例機師境外移入個案，其中1例已確認感染最早在印度發現的Delta變異株，而目前境外移入感染Delta變異株的比例高，因此這次匡列範圍是採Delta變異株可能造成社區感染的規格辦理。
陳時中說，這次只要是有接觸、甚至接觸者的接觸者，都全數匡列隔離，也因此細胞簡訊發送匡列的時間也較長，就是將規格拉高。
但陳時中強調，發送警示簡訊是要請大家提高警覺，有症狀、有可能性再去採檢，並非收到簡訊就要採檢。
針對長榮機師染疫案，媒體提問是否會提升桃園市的疫情警戒等級。陳時中說，當時懷疑是Delta變異株，因此加強強度，這2天疫情狀況應該比第1天好，目前檢驗也未檢出陽性個案，也沒有任何情況惡化指標，因此目前不會加強防疫措施。
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