因應疫情警示簡訊 北市聯醫可現場排隊PCR篩檢

中央流行疫情指揮中心昨天發送百萬筆簡訊給曾與染疫機師接觸或足跡重疊的民眾。台北市副市長黃珊珊今天表示，為了讓民眾安心，已下令聯合醫院開放現場排隊、不限人數做PCR。

因應長榮航空機師及家人群聚事件，中央流行疫情指揮中心昨天針對曾與確診者接觸或足跡重疊的民眾發送警示簡訊，提醒民眾若於8月13日後曾有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疑似症狀，請就醫評估或至社區篩檢站採檢。

今天上午台北市7家提供免費PCR核酸檢測的醫院陸續出現排隊等待採檢民眾，聯合醫院表示，截至上午10時，已替422人完成採檢，與往常相比確實有變多；萬芳醫院則表示，目前現場大約70到80人左右，還算正常量，沒有明顯變多。

台北市副市長黃珊珊在臉書發文指出，染疫機師匡列對象很多，該匡列的都已經匡列了，目前為止都在密切監控中，希望能阻斷傳播鏈、堵住任何可能的破口。

黃珊珊說，中央昨天發送警示簡訊後，就預期今天7家醫院應該會爆滿，因此市長柯文哲已指示聯合醫院今天開放現場排隊，不限人數盡量做，讓民眾安心，並呼籲民眾先不要恐慌，做好防護、減少群聚、戴口罩、勤洗手比打疫苗更重要。

台北市政府表示，收到簡訊的民眾須留意自身的健康狀況，出門一定要戴口罩，若出現發燒、腹瀉或呼吸道等疑似COVID-19症狀，再前往篩檢站篩檢，並配戴口罩、勿搭乘大眾運輸交通工具。

北市府提醒，社區中仍有零星不明感染案例，民眾應減少不必要活動或集會，並避免出入人潮擁擠或高感染傳播風險場域，前往公共場所時應落實勤洗手、減少用手觸碰眼口鼻。

商品推薦