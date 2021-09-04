機師也居隔14天？ 侯友宜：嚴格落實管制是不二法門

聯合報 / 記者王敏旭江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜指出，海島型的台灣最重要就是阻絕於境外，不管是外國人、本國人，只要從境外要進入，嚴格落實管制是不二法門。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜指出，海島型的台灣最重要就是阻絕於境外，不管是外國人、本國人，只要從境外要進入，嚴格落實管制是不二法門。圖／新北新聞局提供

桃園出現確診機師趴趴走狀況，有立委呼籲應與一般人相同進行14天的隔離。新北市長侯友宜指出，海島型的台灣最重要就是阻絕於境外，不管是外國人、本國人，只要從境外要進入，嚴格落實管制是不二法門。

侯友宜今在防疫記者會指出，入境普篩採2次PCR，尤其居家檢疫14天、自主健康管理7天，這絕對守住台灣最重要關卡，邊境管制從機場、港口、沿海線疑似走私據點，都要嚴格落實管制，防止破口。

侯友宜說，建議中央採取更嚴格高標準來執行邊境管制，不管機場、港口、沿海線，守住台灣國門，才是保障全體國民，在疫情襲擊底下有安全防護網。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜

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