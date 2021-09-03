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中央點名北市漏登死亡個案 黃珊珊坦承疏失

防堵Delta病毒 北市：場域解封會更謹慎

中央社 / 台北3日電

桃園市有機師確診且疑似為Delta變異株。北市府今天表示，已依照風險及病例數制定好規則，「該怎麼做就怎麼做」，不過既然有Delta病毒風險，開放場域會更謹慎。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。媒體提問防堵Delta變異株措施、是否取消內用、中秋烤肉開不開放等。

市長柯文哲表示，Delta變異株雖然傳染風險更高，但「該怎麼做，標準動作都一樣」，市府已依照各級風險、病例數等訂定好防疫指引，就按實際情況調整，這就是新常態。

副市長黃珊珊則指出，市府每週都會討論解封區域，例如里民活動中心原則上7日開放，公文及指引已經到各區公所，希望市民參加活動都要遵守防疫規範。

媒體提問大學防疫指引，副市長蔡炳坤表示，有跟教育部討論過，原本希望比照中小學，教職員需有篩檢陰性證明或打過疫苗才能進入校園，但疫苗不夠、無法像中小學那樣幫教職員造冊施打，管制上有困難。

蔡炳坤呼籲，大學校園安全非常重要，希望盡快師生都去接種。

至於年滿20歲民眾高端疫苗免預約就可打，蔡炳坤表示，的確有接到中央來函，因為有很多人預約了卻沒打，希望妥善運用疫苗，因此已函文各醫院開放給民眾打，有些醫院已陸續開門診，如台大、聯合醫院等。

新冠肺炎 COVID-19 Delta變異株 柯文哲

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