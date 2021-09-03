長榮3機師突破性感染 桃空職工4呼籲：職安保護應加強
近日我國出現三名長榮航空機師「突破性感染」，中央流行疫情指揮中心宣布，為嚴防Delta入侵，提早自即起實施機組員檢疫強化規定。對此，桃園市空服員職業工會提出四點呼籲，包含突破性感染頻傳，機組人員職安保護應再加強。
桃空職工說，現有機組人員完整接種兩劑疫苗的比例已近九成，空服員機上服勤皆有全套防疫護具（口罩、手套、護目鏡、防護衣等），且外站行動更有嚴格管制，以減少和當地人之接觸。然長榮航空在五天內傳出三起機師突破性感染的案例，機組人員的職安保護顯然有再加強的需要，更應盡速釐清機師的感染源頭，以衛國門。
因此提出以下四點呼籲：
1.指揮中心應要求民航局與航空公司，針對機組人員在外站接觸到的地勤人員，也需要嚴格執行配戴防疫護具，減少境外染疫的風險。
2.嚴格落實前、後艙工作分流，避免機師和空服員交叉感染，導致疫情擴散。
3.疫情期間機上各項服務流程，皆應以減少組員和乘客間之接觸為原則，朝簡化方向辦理。
4.恢復疫苗抗體監測，確保機組人員能有足夠保護力。
最後，桃空職工說，防疫仍需兼顧航空公司營運，保障相關從業人員的生計需要，盼航空公司應看見，機組人員服勤有職業安全的風險、更須配合嚴格的檢疫規定，在反覆的檢疫迴圈中，是以犧牲個人自由和家庭生活為代價，希望航空公司在排班上能給機組人員更多的體諒，唯有勞資互相支持，才能共同度過疫情的艱難。
▪【疫情專題】9月3日新增本土2例、境外4例 無死亡案例
▪QA整理包／哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言