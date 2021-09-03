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5天3機組員突破性感染基因定序中 曾在芝加哥外站待過

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長榮3機師突破性感染 桃空職工4呼籲：職安保護應加強

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
桃園市空服員職業工會說，突破性感染頻傳，機組人員職安保護應再加強。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
桃園市空服員職業工會說，突破性感染頻傳，機組人員職安保護應再加強。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

近日我國出現三名長榮航空機師「突破性感染」，中央流行疫情指揮中心宣布，為嚴防Delta入侵，提早自即起實施機組員檢疫強化規定。對此，桃園市空服員職業工會提出四點呼籲，包含突破性感染頻傳，機組人員職安保護應再加強。

桃空職工說，現有機組人員完整接種兩劑疫苗的比例已近九成，空服員機上服勤皆有全套防疫護具（口罩、手套、護目鏡、防護衣等），且外站行動更有嚴格管制，以減少和當地人之接觸。然長榮航空在五天內傳出三起機師突破性感染的案例，機組人員的職安保護顯然有再加強的需要，更應盡速釐清機師的感染源頭，以衛國門。

因此提出以下四點呼籲：

1.指揮中心應要求民航局與航空公司，針對機組人員在外站接觸到的地勤人員，也需要嚴格執行配戴防疫護具，減少境外染疫的風險。

2.嚴格落實前、後艙工作分流，避免機師和空服員交叉感染，導致疫情擴散。

3.疫情期間機上各項服務流程，皆應以減少組員和乘客間之接觸為原則，朝簡化方向辦理。

4.恢復疫苗抗體監測，確保機組人員能有足夠保護力。

最後，桃空職工說，防疫仍需兼顧航空公司營運，保障相關從業人員的生計需要，盼航空公司應看見，機組人員服勤有職業安全的風險、更須配合嚴格的檢疫規定，在反覆的檢疫迴圈中，是以犧牲個人自由和家庭生活為代價，希望航空公司在排班上能給機組人員更多的體諒，唯有勞資互相支持，才能共同度過疫情的艱難。

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