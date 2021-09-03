嚴防Delta入侵 指揮中心：桃園市即日起升二級加強警戒
長榮航空近期出現三名機師「突破性感染」，其中一名機師的小孩也確診，其就讀於桃園市某高中今天因此停課，下午進行全校採檢。為嚴防Delta病毒入侵台灣，指揮中心即日起加嚴機組員檢疫規定，指揮官陳時中也宣布，由於確診三人都住桃園，因此即日起自9月9日，桃園市升級二級加強警戒。
陳時中表示，機師小孩案16122，為一名高中生，先前對於學生確診，原是一位確診全班停課，兩人確診全校停課。但此案例高度懷疑是Delta，因此謹慎處理，全校都需要停課，包括同班同學家人集中檢疫，跨班同學是集中檢疫14天，預防性集中檢疫，採檢完畢後，確定不會傳給家人，預防性集中檢疫可以提早解隔離。
陳時中表示，因為3人都住在桃園，主要足跡都在桃園較多，除了有兩個足跡在新竹縣，有一個足跡還有苗栗縣，會請他們擴大採檢隔離。而桃園市本身加強警戒，集會活動的上限改為室內50人、室外100人，賣場超市加強人流管制，醫院長照停止探病探視，陪病等縣一人，我們觀察七天之後滾動式檢討。
中央流行疫情指揮中心今天表示，因應境外移入Delta變異株疫情，宣布自即日起至9月9日，強化桃園市COVID-19第二級疫情警戒相關措施，請民眾落實遵循。強化措施如下：
一、集會活動人數上限降為室內 50 人，室外 100 人，若超額得提防疫計畫報請桃園市政府核准後實施。
二、賣場與超市加強人流管制。
三、醫院及長照機構除例外情形，停止開放探病及探視；陪病及陪伴者限1人。
指揮中心表示，除上述措施外，也請民眾持續落實第二級警戒其他措施，與政府共同努力，嚴守社區防線。
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