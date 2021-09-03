第7輪AZ疫苗今開打 指揮中心下午2時記者會

國內第七輪AZ疫苗於今天開打，另外加開23歲族群可上網預約接種！施打對象為已預約接種的29歲以上民眾及第九類族群，共約80.5萬人，占預約率八成，自今日開始將可至預約地點接種，然而也有部分民眾仍盼打BNT疫苗而放棄接種，改加選BNT疫苗。另外國內長者施打二劑疫苗的布局仍未公布。指揮中心指揮官陳時中將於下午2時記者會說明。

目前第七輪打AZ預約率僅8成，共有80萬民眾可於9月3日至9月10日施打。日前又再度開放23至28歲民眾預約接種，預計新增53.4萬人符合資格，可於今日上午10時上網預約，並可於9月9日至9月12日施打。預計第七輪AZ疫苗待封緘檢驗完成，將提供該輪約120萬人接種。

另外國內首批BNT疫苗共93.3萬劑到貨，預計提供給校國12-17歲學生接種，已及預約平台18-22歲者，遭公衛學者批評是錯誤政策，應讓高風險重症及死亡者優先接種。至於國內第二劑疫苗規劃以及BNT疫苗未來可否供其他類族群施打，指揮官陳時中表示，未來下周三又有第二批到貨，將視到貨情況安排。

今天傳出長榮兩名打完兩劑疫苗的國籍機師，從澳洲返台後確診。勢必也將是下午記者會焦點。

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