網咖解封有望 陳時中：未來會較早開放
COVID-19疫情趨緩，但八大行業、遊藝場所目前仍未開放營業。指揮中心指揮官陳時中今天表示，將滾動式檢討，網咖、電子遊戲場等場所，未來應會較早開放。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情第2級警戒延長至9月6日，但因應疫情趨緩，許多場所放寬防疫措施，但部分休閒娛樂場所迄今仍未開放。
媒體今天在疫情記者會上詢問，有網咖業者反映能夠符合防疫指引，卻無法營業，未來進一步鬆綁的方向為何。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，網咖、電子遊戲業，目前還列在不開放場所項目，但指揮中心將滾動式檢討，他認為，在不開放的場所項目內，網咖、電子遊戲業應該屬於比較早開放的項目。
目前未開放的休閒娛樂場所包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。
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