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新華社：上海復星供台第二批91萬劑BNT疫苗 一周後啟運

Live／東奧台灣英雄凱旋派對登場 總統府高規格迎接！

研議運動中心開放淋浴 密閉三溫暖暫不解禁

中央社 / 台北1日電

防疫措施擬再鬆綁，指揮中心指揮官陳時中今天表示，昨天已開會討論，研議開放運動中心淋浴、沐浴，但必須依照指引來做，至於三溫暖等密閉空間則不開放。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，24日起防疫規定鬆綁，預計本週再討論高鐵、台鐵、旅遊以及各行各業的防疫鬆綁措施。

新冠肺炎 COVID-19

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