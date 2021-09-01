研議運動中心開放淋浴 密閉三溫暖暫不解禁
防疫措施擬再鬆綁，指揮中心指揮官陳時中今天表示，昨天已開會討論，研議開放運動中心淋浴、沐浴，但必須依照指引來做，至於三溫暖等密閉空間則不開放。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，24日起防疫規定鬆綁，預計本週再討論高鐵、台鐵、旅遊以及各行各業的防疫鬆綁措施。
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