賴清德：打造台灣成為疫情之下韌性、安全的智慧國家

副總統賴清德今天以錄影方式為「2021天下城市線上高峰論壇」致詞。賴清德表示，唯有朝野共同正視疫情下帶來的問題跟改變，從因應單一的健康問題，擴大整合至各種施政面向的管理及公共服務的提供，並強化因應系統性風險，才能夠為城市與社會帶來幸福與值得期待的疫後未來；期勉大家團結合作，攜手打拚，將台灣打造成為韌性、安全、可信賴的智慧國家。

賴清德指出，在疫情之下，許多源自社會結構性的問題例如貧富不均、人口老化、城鄉差距等，也會被凸顯甚至加劇，如何在疫情當下一一克服這些困境，在防疫跟經濟復甦的同時，兼顧永續平衡，建構更強健的社會安全網，開創出更具有韌性的發展模式，確實相當考驗國家與城市領導者的治理能力。

賴清德表示，在衛生醫療方面，台灣就面臨健保收支不平衡、老齡人口長照需求、防疫物資與疫苗等產業能量不足等問題，導致難以百分之百確保國家防疫安全。因此，如何秉持減少浪費、公平負擔、提升效率等原則，推動健保改革、加速布建長照服務體系、積極投入生醫藥產業與口罩、疫苗等防疫關鍵戰略物資的發展，讓臺灣更具有韌性，面對未來可能的各種疫情，將是未來政府施政的重中之重。

賴清德說，自從爆發新冠肺炎疫情至今將近兩年，全球已經有超過2億人確診，430多萬人喪失寶貴的生命，世界的經濟嚴重受創，不只產業供應斷鏈，從社會、經濟、文化、教育、政治等每一個領域，到國家、城市、企業、社區乃至每一個個人，都備受衝擊。而台灣的防疫一直備受肯定，在過去這段時間，當其他國家因疫情而陷入大規模封城時，台灣人民比其他國家多了500多天正常的生活。

賴清德指出，即使今年5月因為變種病毒入侵，台灣陷入本土社區感染危機，也在中央及地方政府共同合作，與全體人民團結防疫之下，現在已經獲得控制，這在全世界來說，真的是相當難得的成績。

賴清德表示，總體而言，從即時抵擋去年初國際疫情開始，到快速壓制今年5月份的本土社區疫情，台灣能夠做好防疫，就是因為由2300萬台灣人民所組成的「防疫國家隊」，透過社會、組織、公私部門、社區與個人的組織性力量，不斷地在變動的危機與情勢當中，提升承受壓力與成長茁壯的能力。

賴清德說，因為大家共同發揮「利他」的精神，即時地回應疫情中面臨的各種挑戰、有序地在防疫作為與社會經濟活動之間求取平衡，幫助弱勢族群度過疫情難關，同時守護尊重多元、自由人權和公民參與等重要民主價值，才讓台灣逐步邁向理想中的「韌性」社會與城市。

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