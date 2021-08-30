運動場館淋浴間 9月6日後將小幅度開放

歷經新冠肺炎本土疫情肆虐，各級學校終於將在九月如期開學。不過這次二級警戒的期限9月6日將屆，外界也關心指揮中心是否會有升降級的準備。指揮官陳時中說，游泳、打球等場所的淋浴室是否開放，都會做小範圍調整；長途運輸也會因應中秋節調整運量。

陳時中表示，針對二級警戒期限將屆，不會有大幅度的變化，但因應節日高鐵、台鐵在運輸若要增加運量，因長途運輸的必要性，會有一些調整。

另外，運動場所淋浴室也會小幅調整。但因為屆時疫苗施打率還不會達到六成以上，因此不會有大幅度的改變。

而隨著開學倒數，許多家庭也開始報復性出遊，各觀光景點人潮湧現，外界質疑是否有自行鬆綁之嫌。但指揮官陳時中表示，旅遊難免，主管的縣市政府都有盡責做好；不過民眾仍需要戴口罩、洗手、保持社交距離。

至於台鐵觀光列車何時可以開放飲食，陳時中則說，觀光列車交通部還會送交相關規畫到指揮中心。

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