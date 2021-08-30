快訊

中秋將至9月6日有望降級？ 陳時中鬆口「2措施」擬鬆綁

AZ+BNT混打有望？ 陳時中曝：專家認為方向可行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運動場館淋浴間 9月6日後將小幅度開放

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君蕭羽耘／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

歷經新冠肺炎本土疫情肆虐，各級學校終於將在九月如期開學。不過這次二級警戒的期限9月6日將屆，外界也關心指揮中心是否會有升降級的準備。指揮官陳時中說，游泳、打球等場所的淋浴室是否開放，都會做小範圍調整；長途運輸也會因應中秋節調整運量。

陳時中表示，針對二級警戒期限將屆，不會有大幅度的變化，但因應節日高鐵、台鐵在運輸若要增加運量，因長途運輸的必要性，會有一些調整。

另外，運動場所淋浴室也會小幅調整。但因為屆時疫苗施打率還不會達到六成以上，因此不會有大幅度的改變。

而隨著開學倒數，許多家庭也開始報復性出遊，各觀光景點人潮湧現，外界質疑是否有自行鬆綁之嫌。但指揮官陳時中表示，旅遊難免，主管的縣市政府都有盡責做好；不過民眾仍需要戴口罩、洗手、保持社交距離。

至於台鐵觀光列車何時可以開放飲食，陳時中則說，觀光列車交通部還會送交相關規畫到指揮中心。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

AZ+BNT混打有望？　陳時中曝：專家認為方向可行

兩劑BNT確診者足跡遍六縣市 指揮中心：定序結果未出爐

本土+3 皆非居家隔離者、均在新北市

捷克贈3萬劑莫德納疫苗送達桃機 檢驗封緘後施打

相關新聞

運動場館淋浴間 9月6日後將小幅度開放

歷經新冠肺炎本土疫情肆虐，各級學校終於將在九月如期開學。不過這次二級警戒的期限9月6日將屆，外界也關心指揮中心是否會有升...

兄弟奔喪14天快篩花近10萬 議員：快篩不應成牟利工具

台中市議員陳廷秀指出，有民眾投訴，兄弟返國奔喪，自費PCR篩檢，14天內2人花掉9萬8000元，是筆沉重的負擔，議員要求...

疫情二級警戒降級可能落空

連續兩天本土「零確診」破功。指揮中心昨（29）日公布國內新增13例本土確診，其中11例來自新北市、兩例為台北市。昨日公布...

防突破性感染 機組員檢疫措施將加嚴

長榮航空一名機師（案一六Ｏ六六）打過兩劑疫苗且滿十四天後仍確診，成為首例機師「突破性感染」個案，指揮中心昨公布該案Ct值...

疫情趨緩！開學前最後的周末 景點湧入大量人潮

暑假尾聲疫情趨緩，開學前最後的周末，各地觀光景點湧入大量人潮，不少遊客前往基隆外木山沙灘與海興游泳池戲水，外木山沙灘派出...

開學前最後假日 新北八里渡船頭擠滿人潮

今天是開學前最後一個假日，再加上天氣很好，許多人把握時間帶著家人小孩出去玩，新北市的八里渡船頭一帶擠滿人潮，野餐的、騎車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。