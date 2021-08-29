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新北爆家庭群聚 陳時中：同住親友聚餐規定不變

中央社 / 台北29日電
指揮中心指揮官陳時中表示，此案為典型家庭親密生活的群聚，與在外用餐是兩回事，故目前同住親友聚餐內用規定不會加嚴。圖／聯合報系資料照
指揮中心指揮官陳時中表示，此案為典型家庭親密生活的群聚，與在外用餐是兩回事，故目前同住親友聚餐內用規定不會加嚴。圖／聯合報系資料照

新北市新增1起10人COVID-19家庭群聚案，指揮中心指揮官陳時中表示，此案為典型家庭親密生活的群聚，與在外用餐是兩回事，故目前同住親友聚餐內用規定不會加嚴。

中央流行疫情指揮中心今天公布這起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家庭10人群聚案，年齡從2歲幼童到40、50歲成人都有。媒體提問，餐廳內用規定放寬，同住親友聚餐不受限使用隔板、梅花座規定是否改變。

對此陳時中回應，相關聚餐內用規定不會因此案加嚴，同住親友在家吃飯的機會遠大於在外用餐，在外用餐是偶而為之，家裡用餐既然都沒用隔板，在外面就沒有使用隔板的必要性。

陳時中也說，此案是典型的家庭親密生活群聚事件，同住家人把病毒帶入家中傳給家人，家庭成員居住愈緊密，感染機率愈高。

針對餐廳內用規定放寬，可能有人假冒同住親友，陳時中說，呼籲大家不要增加染疫風險，一起把基本防疫措施做好。

陳時中也提到，儘管此群聚案有學童受影響，但不會因此加嚴學校管理，而是要求既有的防疫措施，如戴口罩等。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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