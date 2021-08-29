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去捐血恐群聚？ 阿中：到捐血室捐

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
衛福部長陳時中（右二）出席血液基金會活動，鼓勵民眾預約至捐血室捐血。左起為侯勝茂董事長、護士與Dennis代表（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
衛福部長陳時中（右二）出席血液基金會活動，鼓勵民眾預約至捐血室捐血。左起為侯勝茂董事長、護士與Dennis代表（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「如果擔心捐血車有群聚風險，歡迎到捐血室捐血。」衛福部長陳時中29日出席血液基金會與國際扶輪社的捐血室成立活動時表示，由於疫情降溫，醫院開始恢復手術，因此血量常有不足，歡迎民眾到捐血室捐血；東奧金牌選手王齊麟也錄影宣傳說，只要事先預約，就可以安心、舒服的捐血。

陳時中笑說，感謝血液基金會與國際扶輪3521的合作，雖然目前台灣的血液庫存量約有7.2天，略高於標準存量，但由於近期疫情減緩，很多醫院開始逐步提升醫療量能，因此血液庫存顯得有點不太夠，因此他鼓勵民眾可以到捐血室捐血，不用在外面排捐血車，也可以避免群聚風險。

台灣東奧羽球男雙金牌組合「麟洋配」的王齊麟則是以影片方式驚喜現身代言，他說因為行程安排，很可惜不能參加這次活動，不過就像陳時中部長所說，防疫期間能捐血，又不用群聚的方式就是到捐血室捐，捐完血後還有專屬舒服空間可以休息、觀察身體狀況。

血液基金會董事長、新光醫院院長侯勝茂則說，台灣的捐血率在世界名列前茅，他非常感謝長期以來都有民眾願意定期捐血，根據他們追蹤的結果，常捐血的民眾幾乎都很長壽，因為不希望自己身體健康影響到血液的品質；他也鼓勵大家捐血，並以此為動力讓自己身體更健康。

扶輪社代表DG Dennis也說，他們希望能夠帶頭宣傳捐血活動，旗下社員也會以身作則、帶頭捐血，只要到網站事前預約，就可以在安全、舒服的環境捐血，他鼓勵民眾捐血，讓醫院可以更順利恢復醫療量能。

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