隔板增傳播風險？ 陳其邁：阻隔和通風都要做好

中山大學一篇登上「科學」期刊的論文指出，隔板恐妨礙氣流流通，增加COVID-19氣溶膠傳播風險。高市長陳其邁說，不是注意氣溶膠傳播，飛沫傳播就不重要，物理性阻隔和通風都要做好。

中山大學研究團隊主導的跨國團隊日前發表論文指出，氣溶膠傳播才是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）主要傳播途徑，登上國際期刊「科學」（Science）。

論文並提到有國外研究指，許多公共場合用隔板隔開座位，是設計用來阻絕因咳嗽或打噴嚏噴出的飛沫，卻可能反而妨礙氣流流通，增加氣溶膠傳播風險。

陳其邁下午在視察畜牧場非洲豬瘟防制作為時受訪表示，飛沫跟氣溶膠差別要說清楚，飛沫是60到100微米，氣溶膠是5微米下，所以打噴嚏一定有比較大顆粒，傳播範圍大概2公尺內，但比較小的顆粒，就會飛到比較遠的地方。

陳其邁說，這幾天市府已一直跟大家講，因為學校要開學，所以不是只有戴口罩，還要保持通風，因為氣溶膠就是跟通風有關，所以吃飯時，門窗都要打開。

陳其邁並表示，COVID-19傳播除了飛沫傳染，也有一些報告提到氣溶膠傳染，但在防疫時，不是注意氣溶膠傳染，飛沫傳染就不重要。

陳其邁說，防疫除了外出全程戴口罩，吃飯時口罩拿下來，就有飛沫傳染的風險，也有氣溶膠的風險，所以窗戶還是要打開，餐廳也是一樣，除了要物理性的阻隔飛沫傳染外，氣溶膠傳染部分，就是要做好通風。

他還說，在密閉空間口罩拿下來吃飯，是最危險的，千萬不可以。他也注意到很多餐廳有隔板，但民眾酒一喝就站起來敬酒，「不行，這樣還是要開罰！」拜託大家還是要遵守防疫規定。

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