台北放寬餐飲業指引 侯友宜：新北沒有放寬
台北市長昨針對餐飲業防疫指引將放寬，包括火鍋和燒烤等內用形態，不再強制由專人操作、自助餐也不強制由專人夾菜。新北市長侯友宜今指出，餐廳內用是脫口罩行為，飲食部分飛沫傳染，新北目前沒有放寬的趨勢。
侯友宜今在防疫記者會指出，餐廳內用是脫口罩行為，飲食部分飛沫傳染，餐廳內用是最嚴格標準檢視，新北市梅花座、隔板、專人服務沒有放寬趨勢，不過疫情穩定會持續觀察，也不排除隨時可以開放。
另外有民眾在河堤籃球場打球未戴口罩，新北教育局長張明文指出，感謝大部分人遵守防疫規定，都有配戴口罩，如果有發現違反規定部分，會加強勸導，勸導不聽會傳染病防治法開罰。
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