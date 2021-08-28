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內用隔板恐加速病毒傳播？陳時中：是傳播途徑之一

聯合報 / 記者許政榆謝承恩陳雨鑫／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今召開疫情記者會。左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心今召開疫情記者會。左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

巴拿馬籍貨輪「KAMO」的菲律賓籍船長，日前在台北港外海突然發燒，經送醫搶救仍不治，不料驚傳死後確診，新冠肺炎檢測呈現陽性。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，該船昨日已離開台北港，相關接觸人員已匡列15人，其中1人列為居家隔離，其餘自主管理，目前已完成清消。

陳宗彥說，該案第一時間區管已做完整疫調，並針對疫調相關人員作匡列、處理，該做居家隔離就做，自我健康監測也要求每天要監測。

日前宣布開放浮潛，但指揮中心尚未核准，陳宗彥指出，目前交通部在研擬相關措施，包括相關雙鐵開放等計劃，都併在同一案送指揮中心，指揮中心會文差不多，應該這兩天可以完成檢視。

國立中山大學最新研究登上國際期刊《科學》，氣膠科學研究中心主任王家蓁與團隊發現，全球武漢肺炎超級傳播事件，均指向「氣膠傳播」為主要感染途徑，許多公共場合用來隔開座位的隔板，將增加新冠病毒感染風險，呼籲全球調整防疫措施。

對此，指揮官陳時中說，有關新聞報導是說研究登錄科學期刊，隔板有增加風險，我們有討論一下，這研究最主要不是說增加隔板就增加感染風險證據，而是接觸時的汙染環境，還是傳播的途徑之一，因此公共場所維持通風、落實清潔消毒，這是環境控制中的重要手段。

新冠肺炎 COVID-19

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