北市鬆綁火鍋燒烤自助餐 河濱烤肉待與中央討論

中央社 / 台北27日電
台北市是否開放中秋節河濱公園烤肉，還要與中央討論。 圖／聯合報系資料照片
台北市是否開放中秋節河濱公園烤肉，還要與中央討論。 圖／聯合報系資料照片

台北市長柯文哲表示，疫情趨緩，餐飲業進一步鬆綁，火鍋、燒烤、自助餐不強制由專人操作或夾菜；另外，中秋節是否開放河濱公園烤肉，還要與中央討論。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。市長柯文哲表示，餐飲業單一隔間室內人數最多80人、室外300人，放寬火鍋、燒烤不強制由專人操作，但仍禁共鍋共爐。

自助餐方面，也不強制由專人夾菜，顧客自行取菜後，夾子清洗消毒再給下個人用。

媒體提問中秋連假，北市是否開放河濱公園給民眾烤肉，副市長黃珊珊表示，以中央規定在室外100人且保持社交距離為原則，但河濱烤肉可能大家都會脫下口罩，會再跟中央確認是否有新指引，也會在防疫會議上討論要不要開放。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

北市今五度+0 黃珊珊開心：28天我恐怕會破產

找王必勝協助？台電爆職場群聚染疫 黃珊珊：不需要

北市中正、北投區職場群聚 各匡列80及106人居隔

KTV八大行業何時鬆綁？黃珊珊：跟著中央腳步走

相關新聞

北市社照、身障據點 逐步開放

中央昨天宣布雙北自8月31日起開放長照機構探視。新北市長侯友宜表示，新北長照機構訪客探視必須在指定公共區域，每次最多3位...

擺脫中高風險區域！ 雙北長照機構8月31日開放探視

雙北日前為疫情中高風險區域，近期疫情需緩，指揮官陳時中表示，雙北不是中高風險區域，8月31日起，雙北可以開放長照機構探視...

中秋烤肉有望？ 侯友宜：能落實防疫再朝開放去走

中秋節烤肉成為近年必備活動，礙於疫情關係，新北市境內河濱一律禁止烤肉，不過市長侯友宜今天指出，離中秋還有段時間，會再做好...

台帛旅遊重啟！ 從台帛旅遊泡泡討論聲量看網路輿情

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「台帛旅遊泡泡」最近兩週內的網路聲量輿情，以日為單位，觀察聲量漲幅的波動與變化。

各縣市「微解封」一次看 全國剩這地方餐飲可內用

指揮中心昨(8)日宣布13日起微解封相關措施，同時授權地方政府因地、因時調整。不過有部分縣市包括台北、新北及桃園對於開放餐廳內用都持不同意見，桃園市長鄭文燦罕見「逆時中」，堅持餐廳和夜市維持仍不能內用。聯合新聞網整理全台各縣市微解封政策，讓讀者一次看懂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。