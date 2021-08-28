北市鬆綁火鍋燒烤自助餐 河濱烤肉待與中央討論
台北市長柯文哲表示，疫情趨緩，餐飲業進一步鬆綁，火鍋、燒烤、自助餐不強制由專人操作或夾菜；另外，中秋節是否開放河濱公園烤肉，還要與中央討論。
台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。市長柯文哲表示，餐飲業單一隔間室內人數最多80人、室外300人，放寬火鍋、燒烤不強制由專人操作，但仍禁共鍋共爐。
自助餐方面，也不強制由專人夾菜，顧客自行取菜後，夾子清洗消毒再給下個人用。
媒體提問中秋連假，北市是否開放河濱公園給民眾烤肉，副市長黃珊珊表示，以中央規定在室外100人且保持社交距離為原則，但河濱烤肉可能大家都會脫下口罩，會再跟中央確認是否有新指引，也會在防疫會議上討論要不要開放。
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