快訊

新北男打高端「發燒盜汗」不治 經查患有胰臟癌

帕運／李凱琳不敵俄羅斯老將 無緣代表團首面獎牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擺脫中高風險區域！ 雙北長照機構8月31日開放探視

聯合報 / 記者許政榆謝承恩陳雨鑫／台北即時報導
陳時中表示，雙北不是中高風險區域，8月31日起，雙北可以開放長照機構探視。圖／中央流行疫情指揮中心提供
陳時中表示，雙北不是中高風險區域，8月31日起，雙北可以開放長照機構探視。圖／中央流行疫情指揮中心提供

雙北日前為疫情中高風險區域，近期疫情需緩，指揮官陳時中表示，雙北不是中高風險區域，8月31日起，雙北可以開放長照機構探視，跟其他縣市個規定現在是一樣的，探視的方式就是3天前的陰性證明，落實TOCC，每次探視不能超過3人，全程配戴口罩。

指揮中心表示，8月31日起開放雙北市住宿式長照機構探視，訪客須出具訪視前3天內採檢之抗原或PCR篩檢陰性證明（含居家快篩）。探視原則包括落實預約制、實聯制、詢問TOCC、每住民次訪客人數不可超過3人、全程佩戴口罩等。

陳時中表示，雙北不是中高風險區域，8月31日起，雙北可以開放長照機構探視。記者謝承恩／攝影
陳時中表示，雙北不是中高風險區域，8月31日起，雙北可以開放長照機構探視。記者謝承恩／攝影

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

陳時中：高端安全性比照國際 10月可望月產百萬劑

去年放棄東洋3千萬劑BNT訂單 陳時中：為分散風險我不後悔

美國確定贈送250萬劑莫德納那天 陳時中興奮抱緊他

攔截BNT最快2時間抵台 陳時中證實：是台積電代表溝通

相關新聞

擺脫中高風險區域！ 雙北長照機構8月31日開放探視

雙北日前為疫情中高風險區域，近期疫情需緩，指揮官陳時中表示，雙北不是中高風險區域，8月31日起，雙北可以開放長照機構探視...

彭博：台灣8月防疫韌性全球排第41 退步一名

彭博資訊26日公布8月份的「全球防疫韌性排名」，台灣的總分雖然進步，但排名比7月退步一名，排全球第41。疫苗接種率不夠高...

中秋烤肉有望？ 侯友宜：能落實防疫再朝開放去走

中秋節烤肉成為近年必備活動，礙於疫情關係，新北市境內河濱一律禁止烤肉，不過市長侯友宜今天指出，離中秋還有段時間，會再做好...

台帛旅遊重啟！ 從台帛旅遊泡泡討論聲量看網路輿情

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「台帛旅遊泡泡」最近兩週內的網路聲量輿情，以日為單位，觀察聲量漲幅的波動與變化。

餐廳開放內用民眾怎麼看？從網路聲量看話題的輿情重點

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「餐廳內用」話題近30日內的網路聲量表現，以日為單位，觀察聲量漲幅的波動與變化，以及網友對該話題的輿情看法。

各縣市「微解封」一次看 全國剩這地方餐飲可內用

指揮中心昨(8)日宣布13日起微解封相關措施，同時授權地方政府因地、因時調整。不過有部分縣市包括台北、新北及桃園對於開放餐廳內用都持不同意見，桃園市長鄭文燦罕見「逆時中」，堅持餐廳和夜市維持仍不能內用。聯合新聞網整理全台各縣市微解封政策，讓讀者一次看懂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。