擺脫中高風險區域！ 雙北長照機構8月31日開放探視

雙北日前為疫情中高風險區域，近期疫情需緩，指揮官陳時中表示，雙北不是中高風險區域，8月31日起，雙北可以開放長照機構探視，跟其他縣市個規定現在是一樣的，探視的方式就是3天前的陰性證明，落實TOCC，每次探視不能超過3人，全程配戴口罩。

指揮中心表示，8月31日起開放雙北市住宿式長照機構探視，訪客須出具訪視前3天內採檢之抗原或PCR篩檢陰性證明（含居家快篩）。探視原則包括落實預約制、實聯制、詢問TOCC、每住民次訪客人數不可超過3人、全程佩戴口罩等。 陳時中表示，雙北不是中高風險區域，8月31日起，雙北可以開放長照機構探視。記者謝承恩／攝影

商品推薦