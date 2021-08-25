檢疫規定何時放寬？ 陳時中：疫苗涵蓋率高才考慮

國內COVID-19疫情趨緩，但國際疫情仍嚴峻。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，要等到疫苗人口涵蓋率較高時，才會考慮放寬邊境檢疫措施。

國內出現久違的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土0確診個案，陳時中表示，本土疫情穩定，國內相關活動會盡量放鬆，但境外移入威脅還在，因此邊境仍要嚴守。

目前邊境檢疫規定，14天檢疫期必須入住防疫旅館或集中檢疫所，媒體提問，檢疫費用對於經常往返國外者負擔不小，若完整接種疫苗，是否能恢復1人1室居家檢疫。

陳時中表示，當然希望檢疫情況能放鬆，但重點還是台灣自身的保護力是否足夠，類似邊境或檢疫措施放寬，會到疫苗人口涵蓋率較高的情況下，才開始考慮。

而國內疫情趨緩，餐廳開放有條件內用，但有民眾用餐時，被發現把頭探出隔板交談。陳時中提醒民眾，「頭不要亂伸，把自己保護好來。」

針對特殊狀況開放入境，指揮中心副指揮官陳宗彥說，自去年3月19日起針對全球疫情實施邊境管制，但對於產業需求或人道考量，會以專案協助入境，如陪病、臨終前最後探視或陪伴配偶生產等。

陳宗彥說，中港澳人士是透過移民署，其他外國籍人士是透過外交部領務局申請，針對上述人道考量，會依照個案狀況盡可能予以協助。

陳時中也提到，若是不同形式的伴侶仍可提出申請，外交單位會以事實認定並衡量來台必要性，但重點還是入境後要嚴守相關防疫規定。

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