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大學成防疫「兩不管地帶」 柯文哲：擬提供防疫指引

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

大學即將開學，台北市長柯文哲今在防疫記者會上表示，由於大學則是教育部管轄，但是疫調卻是北市府負責，大學成為「兩不管地帶」，考量位處北市的大學多，北市正在擬定SOP指引提供給大學。另外，開學將至安親班內部仍維持2.25平方公尺安全距離規範，先觀察一陣子，再討論逐步放寬。

柯文哲表示，高中以下學校是權責在北市教育局，大學則是教育部管轄，但是疫調卻是北市府負責，大學成為「兩不管地帶」，過去暑假大學沒開，如今開學將至，位處北市的大學又特別多，因此有關大學的防疫指引，包括出現確診要怎麼通報、疫調，北市已經在寫SOP指引提供給大學，若有必要也將邀集各大學總務長開會宣布、討論。

另外，柯文哲表示，安親班內部仍有安全距離規範，每人間隔2.25平方公尺，是以目前室外1公尺，室內1.5公尺防疫距離中，1.5*1.5計算而來，導致安親班只能收目前八成的學生，安親班可以收的學生少、成本高，但是在疫情還沒完全過去前，仍需按照中央標準1.5公尺概念來決定容留量，先觀察一陣子，再討論逐步放寬。

新冠肺炎 COVID-19

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