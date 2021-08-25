睽違3個月 雙北長照機構最快8月31日開放探視

因應疫情降溫，雙北市風險等級跟著調降。根據指揮中心規劃，最快8月31日開放住宿式長照機構探視，採預約制、訪客限3人，超過萬名長照機構住民終於能和家人碰面。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布本週起雙北地區從中高風險調降為中風險等級，預計今天開會討論開放雙北長照機構訪客探視的配套措施。

近日有長照相關單位接到指揮中心來函指出，台北市、新北市的長照機構預計8月31日起開放訪客探視及住民請假外出。截至中午發稿前，記者無法取得指揮中心回應，最終拍板方案將等指揮中心下午記者會說明。

社區疫情爆發後，長照機構全面禁止探視，雙北市長照機構住民已有超過3個月無法和家人見面。根據衛生福利部統計，截至去年底，單是長照、養護、失智照護型機構住民就有超過1萬2000多人。

衛福部長照司副司長周道君今天上午接受中央社記者電訪時表示，雙北市因應疫情考量，5月就全面禁止探視，長照機構只能協助以視訊方式讓住民和家屬見面、說話，但和實際見到面仍有落差。

周道君說，未來開放訪客探視後，訪客須附抗原快篩或病毒核酸PCR採檢陰性證明，探訪將採預約制、訪客數不可超過3人，由於長照機構大多是多人房型，為避免感染風險，親屬只能在公共活動空間探視，非必要不進入病房，但實際上路時程仍以指揮中心公布為主。

台大醫院北護分院附設有護理之家，院長黃國晉表示，欣聞雙北地區住宿式長照機構即將開放。疫情之前，有許多子女把握上班前或午休時間，來陪伴住在護理之家的父母，近來疫情趨緩，院內就時常接到民眾反映，希望恢復探視，無奈雙北地區尚未開放，只能婉拒。

黃國晉說，疫情期間雖然可以用視訊探視機構內的長者，但若能親自探視，會讓長者感覺像家一樣，得到社會心理支持。

但黃國晉也強調，機構內的長者已接種COVID-19疫苗，來探視的親友仍必須做好防護措施，若可以最好事先接種疫苗再探視，提升保護力。

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