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台灣科技防疫獲APEC肯定 陳建仁分享抗疫經驗

中央社 / 台北25日電

台灣科技防疫成果獲APEC肯定，前副總統陳建仁今天參與視訊國際研討會，分享健保卡查詢TOCC、電子圍籬、口罩實名制等抗疫經驗，以增進亞太地區團結抗疫及應變能力。

衛生福利部疾病管制署今天與明天舉辦「APEC亞太地區傳染病數位工具應用：挑戰與機會國際研討會」，邀請歐美亞太等18國逾40名及國內110名專家同步連線參與討論。

疾管署表示，台灣運用科技進行傳染病防治工作成果獲得亞太經濟合作會議（APEC）經濟體高度肯定，本次在APEC贊助下舉辦視訊研討會，由衛福部次長薛瑞元及前副總統、中央研究院士陳建仁、疾管署長周志浩線上分享運用科技工具攜手抗疫經驗。

薛瑞元致詞表示，為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高度變異性，防疫須及時調整，光是傳統防治方式可能無法快速應對。

薛瑞元提到，所幸科技進步，全球數位科技已廣泛運用於COVID-19疫情監測與應變，協助防疫工作推動更順暢，希望本次研討會可強化APEC經濟體間抗疫協作與夥伴關係發展與互相交流，共同攜手合作成功抗疫。

疾管署說明，本次研討會由陳建仁擔任專題講座，會中分享國內運用數位科技輔助防疫及檢疫經驗，如健保雲端系統建置旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC）提示機制、電子圍籬居家隔離系統、口罩實名制等。

疾管署表示，與會專家針對傳染病監測、社區防治動員、產官學合作發展創新技術及資料隱私保護等議題進行交流分享，共同為COVID-19科技防疫工作注入新力量。

新冠肺炎 COVID-19

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