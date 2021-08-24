KTV何時能營業？陳時中曝達3大條件就可能開放
防疫措施今天起部分放寬，但電子遊戲場、KTV等場所仍未解禁。指揮中心指揮官陳時中今天說，有良好防疫指引、能落實執行且主管單位能管理，就有開放可能。
中央流行疫情指揮中心日前宣布，今天起至9月6日維持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒標準為第2級，但放寬集會活動人數上限、親友聚餐限制，也開放K書中心、室內遊樂園、海釣場、海泳浮潛等場所與活動。
但KTV、電子遊戲場、酒吧等八大行業仍在禁止開放場所之列，媒體今天在疫情記者會上提問，有KTV業者反映無法營業沒收入，何時能開放。
對此陳時中回應，相關容易群聚且不易管理的行業，開放與否都是兩難。他透露，若有好的防疫指引，業者能落實執行，且主管單位也認為有能力管理，就有開放可能。
陳時中也提到，若達到上述3個條件，再加上疫苗人口涵蓋率達一定程度，開放的可能性也會增高。
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