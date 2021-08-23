境外移入比照Delta解隔離標準 指揮中心本週討論

全球Delta變異株擴散、傳播力強，台灣境外移入病例有增加趨勢，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，規劃本週討論全國境外移入比照Delta解隔離標準適用性。

據中央流行疫情指揮中心規定，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）住院病患，已知為Delta變異株感染者及其相關個案，須同時符合症狀緩解退燒至少1天，距發病日已達10天，及二次檢驗結果為陰性或Ct值超過30，才能解除隔離治療，進行7天自主健康管理。

反之，非Delta變異株感染確診者，如同時符合症狀緩解退燒至少1天，距發病日已達10天，無須採檢，即可解除隔離治療，返家續進行7天居家隔離；若除上述兩條件，還符合二次檢驗結果為陰性或Ct值超過30，得解除隔離治療，進行7天自主健康管理。

近期新北市等縣市陸續向指揮中心反映，希望轄內醫院收治COVID-19境外移入確診個案，基因定序不明前應視同Delta病毒，降低此病毒進入國內社區風險。羅一鈞今天下午在指揮中心記者會中表示，修改解隔離標準確實可討論。

羅一鈞說明，最近每週公布境外移入基因定序，幾乎都是Delta變異株，針對基因定序不明境外移入個案，是否比照Delta解隔離標準，預計將於本週專家會議討論全國適用性。

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