墾丁國家公園海域遊憩活動 24日起全數開放
墾丁國家公園管理處今天表示，依據中央流行疫情指揮中心最新的防疫指引，調整海域遊憩相關規範，24日起包含海泳、浮潛及自由潛水等項目，全數開放。
墾管處表示，依據中央流行疫情指揮中心21日宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範，海泳、浮潛等海域活動，在符合主管機關規範下即可開放的指引，墾管處調整海域遊憩相關規範。
墾管處表示，8月24日起，符合「墾丁國家公園海域遊憩活動管理方案」的海域遊憩項目全數開放，包含海泳、浮潛及自由潛水等項目。
墾管處指出，已符合實聯制規範的沙灘海域可開放商業經營，包含白砂、出水口右側（含小峇里）、後壁湖航道西側、後壁湖潟湖區、南灣、小灣、船帆石及漁村公園等。
墾管處表示，開放水域遊憩活動仍需符合相關規範，包括活動前後須配戴口罩、不能群聚需保持社交距離、商業帶團（浮潛、潛水等）減為原承載量50%，所帶遊客數浮潛以5人，水肺潛水或自由潛水以4人為上限。
另外，沖盥洗設施開放50%乘載量，定時消毒清潔；水上摩托車僅開放拖曳項目，且乘客間須保持1公尺以上距離；立槳及獨木舟需1人操舟不開放2人以上共乘。
墾管處表示，仍將視現場狀況及遊客是否遵守防疫規定，隨時進行動態調整，沙灘休憩仍應全程戴口罩，近日防疫巡查發現部分遊客沒遵守口罩規範，提醒所有遊客務必遵守各項防疫規範，墾管處每天仍會聯合保七警察進行防疫稽查及宣導裁罰。
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