宜蘭連續31天+0 今宣布8月24日至9月6日防疫新規定

宜蘭新冠疫情已經連續31天加零，針對中央流行疫情指揮中心公告8月24日至9月6日維持疫情二級警戒，縣政府今天公布防疫措施，餐廳內用必須公筷母匙，醫院探病的每時段、每床最多2人。

縣府衛生局表示，明天起配合中央規定，餐飲內用要加裝隔板或梅花座，但如果是同住親友一起出門用餐，可主動向餐廳說明，餐廳會配合將隔板或梅花座撤除；不過衛生局也呼籲，基於食品衛生安全法考量，請餐廳提供公筷母匙，保持飲食衛生。

集會及婚宴室內80人、戶外300人，不能逐桌敬酒，桌與桌之間保持1.5公尺距離；圖書閱覽室或k書中心，最多40人。

至於醫院探病部分，縣府將配合中央政策開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房、身心障礙、病況危急及住院天數達7天以上者之探病；探病須遵守探病時段、人數限制及出具篩檢陰性證明等規定，每時段每床的探病人數最多2人。

長照機構探視方面，原則上訪客須出具訪視前3天內的自費篩檢陰性證明，並落實預約制、實聯制、詢問TOCC及限制有感染症狀者進入、每位住民每次訪客人數不可超過3人、不同住民訪客間維持社交距離、進入住房探視每住房每時段，原則上僅開放1位住民接受訪客探視。

若訪客為「確診者取得解除隔離治療通知書且距發病日未滿3個月者」或「完成2劑疫苗接種達14天以上者」，可免除自行篩檢的要求。

此外，宜蘭之前獲得配發疫苗共17萬4000多劑，高端疫苗今天開打，中央核撥1萬2245劑，首日施打狀況良好，尚無注射後不良反應個案，宜蘭疫苗接種涵蓋率42.6%。 明天起的餐飲內用防疫規定，宜蘭縣衛生局使用圖表說明。圖／縣府提供

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