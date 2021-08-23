同住親友聚餐不限隔板梅花座 高市府：遇查核須配合舉證

疫情指揮中心宣布8月24日起同住親友聚餐不受限使用隔板、梅花座，高雄市衛生局表示，同住親友可在餐廳開放免隔板用餐，若遇查核，也須配合舉證。

針對中央流行疫情指揮中心放寬同住親友得免用隔板、梅花座等規範於餐廳共桌內用，高雄市長陳其邁指出，鑒於北部地區仍有出現不明感染源個案，南北移動對高雄市仍有不特定傳染風險；國內防疫警戒現已降至二級，隔板與梅花座等管制措施仍為現階段必須遵守的內用原則，強調在室內空間未戴口罩飲食交談之下，以隔板或梅花座落實物理性降低飛沫傳染風險等防疫措施仍有其必要性。

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，至於同住親友可在餐廳開放免隔板用餐，若遇查核，也須配合舉證。民眾於餐廳等營業場所也應落實實聯制、離開用餐座位需戴上口罩等防疫規範。

民眾好奇，是要如何「舉證」？衛生局說，查核會有些技巧，例如請說出同住處的地址等。如果民眾無法舉證或有可疑之處，會行舉發，讓民眾可再提意見陳述。

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