防Delta入侵 醫師：解隔離條件趨嚴是必要之惡

新北市日前宣布COVID-19境外移入個案定序結果出爐前，須2度採檢陰性才能出院。胸腔內科醫師周百謙今天說，台灣禁不起Delta變異株疫情，更嚴格的出院與解隔離條件是必要之惡。

目前中央流行疫情指揮中心規定，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）住院病患，必須2次PCR採檢陰性或2次檢驗病毒Ct值大於30才可出院。

新北市長侯友宜日前宣布，新北的醫院收治境外移入個案，在基因定序出爐前，視同最早在印度發現的Delta變異株病毒患者處理，須採檢2次陰性才能出院，意即取消2次檢驗病毒Ct值大於30即可出院的規定。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師周百謙今天接受電話訪問解釋，COVID-19患者在復原過程中，呼吸道會殘留病毒片段，國外研究顯示，Ct值介於30至35，病毒片段已無法有效複製，不具傳染力。

但周百謙提到，採檢只是針對被採檢到的區域，不代表患者全身沒有存活、仍具傳染力的病毒；受研究都是大數據統計，故仍有少量病毒可能溢散至社區。

周百謙提到，先前國內本土疫情爆發，醫療量能吃緊，因此採行較寬鬆的解除隔離條件，但如今醫療量能恢復，加上Delta變異株來勢洶洶，台灣疫苗人口涵蓋率仍不夠高，禁不起高傳播力的Delta變異株侵襲，現階段採取更嚴格的解隔離條件，是必要之惡。

周百謙也提到，病毒基因定序可能因境外移入個案在入境時病毒量低，不一定能完成定序，因此他也同意若做不出基因定序，就要用最高標準、當作Delta變異株看待。

解隔離條件變嚴格，意味著COVID-19病人可能要住院更久的時間。周百謙說，先前高雄金芭黎舞廳消費的確診台商，住院長達近3個月，是因先前沒有好的治療方式，如今已有許多科學研究與藥物問世，即便解除隔離條件趨嚴，長時間住院不見得會成常態。

周百謙認為，住院期間不是讓病人苦等，他表示，住院必須戴口罩，可維持呼吸道溫濕度，有助消除病毒，住院也能讓病人充分休息。

周百謙建議，可針對住院確診患者抽血檢驗血清中和抗體，若7至14天沒有抗體生成，必須進一步找出原因，判斷是否為免疫力低下者，並找尋藥物治療策略。

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