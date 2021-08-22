降級後全台漁港垂釣難 基隆八斗子漁港開放限隔開2公尺

有釣權團體反映，中央宣布降級後，全台各地漁港開放垂釣難。基隆市目前已有開放八斗子漁港東堤垂釣，因為有設置單一出入口管制，市府在地上有標位置，釣客必須隔開2公尺距離，實施後釣客都有遵守規定，也戴口罩，每天限百人以下，限白天垂釣。

基隆市政產發處農漁管理科指出，基隆第一類漁港八斗子漁港，因東堤有單一出入口，所以在7月27日中央降級後，依中央防疫指引，有開放釣客垂釣，市府派人管制出入口，量體溫、發號碼牌，每天白天確實掌控人數，每天都在100人以下。市府在地上貼有有標線，每名釣客相距都2公尺，有保持安全距離，並戴口罩。

農漁管理科表示，一開始釣客不太習慣要限制人數，但後來都很配合，每天來的人多是固定熟面孔，有時太多人就勸他們明天再來。有時因為太熱部分釣客口罩戴不住會拿下，經市府人員勸導後都會戴上，也都配合隔開距離，至少2公尺以上。經管制兩周後，都已上軌道，目前沒有派人定點管制，改不定時由市府人員及海巡人員巡查，人數也都在百人以下。

但二類漁港望海巷、長潭里、外木山、大武崙等漁港，因為出入口太多，無法有單一出入口管控，加上市府人員也不足，這些漁港都沒有開放垂釣。

三級微解封時，國內一些釣團就爭取開放漁港垂釣，但未獲同意，7月27日起疫情警戒從三級降為二級，中央終於「開放漁港垂釣」，但規定防疫指引包括垂釣區單一出入口、依其範圍訂定最大容納人數， 最大以100人為限、以白天垂釣為原則，進入垂釣區實施實聯制、體溫量測、配戴口罩，全程禁止飲食，喝水完畢後儘速戴回口罩。

中華磯探聯盟釣魚協會執行長王昌凌表示，漁業署雖然開放垂釣，但防疫工作以地方為主，必須尊重地方政府態度，中央把球丟給了各縣市政府，但縣市政府沒有人力做到單一出入口及量測體溫，所以多不開放漁港垂釣，球又丟回給中央，引發不少釣友反彈，釣權根本不受尊重。 基隆八斗子漁港東堤有開放垂釣，地上有標示隔開2公尺。圖／基隆市政府提供

商品推薦