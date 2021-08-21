餐廳內用同住家人不用隔板 嘉縣：遵照中央新指引

國內疫情穩定，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午宣布，24日到9月6日維持二級警戒，新增同住家人聚餐，不受限隔板、梅花座等，與其他桌要做好社交距離；嘉義縣衛生局長趙紋華說，遵照中央防疫指引，鬆綁同住家人用餐不用隔板、梅花座等，與其他桌要做好社交距離。

翁姓餐廳業者肯定指揮中心鬆綁同住家人用餐規定，符合人情及用餐現況，若不鬆綁，同住家人需分開用隔板用餐，鬆綁後，同住家人用餐便利，可望增加客人消費，增加收入；但陳姓餐廳業者擔心鬆綁同住家人共餐，恐成為防疫破口，他仍會採用梅花座、套餐，要認定「同住家人」執行困難。

趙紋華表示，會遵照中央新的防疫指引，包括室內、室外人數放寬，同住家人聚餐不受限隔板、梅花座，針對餐廳業者、民眾質疑執法認定「同住家人」困難，趙紋華說，用餐行為人要自負防疫責任，稽查執法依據信賴原則，雖鬆綁同住家人用餐，但許多餐廳業者仍堅持外帶不內用，也要求梅花座社交距離，民眾用餐要遵守。

因應防疫降為二級，衛生局稽核逾200家餐飲店內用防疫措施，未發現違規，餐飲業有條件開放內用，不提供合菜，以個人餐點為主，餐飲業須遵守衛福部公告「餐飲業防疫管理措施」及「餐飲業防疫指引」規定；內用實聯制、消毒、戴口罩、用隔板、採梅花座，餐桌間隔1.5公尺。 因應防疫降為二級，嘉義縣衛生局稽核逾200家餐飲店內用防疫措施，未發現違規。圖／衛生局提供

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