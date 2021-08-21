雙北風險等級調降？ 陳時中：22日公布結果

中央流行疫情指揮中心今天宣布，疫情2級警戒延長至9月6日，外界關注雙北地區風險等級能否從中高風險調降，指揮官陳時中說，明天例行疫情檢討會後公布最新風險報告。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，國內疫情監測等級，台北市及新北市至今仍列為「中高風險」，今天下午指揮中心記者會中有媒體問到雙北地區疫情風險調降可能性。

陳時中說，指揮中心每週例行舉行疫情檢討會，會依據疫情監測組報告各地風險，調整縣市風險等級，現階段台北市與新北市還是列為中高風險，明天會議結束將有最新報告，若有降級會向外界說明。

中央流行疫情指揮中心12日宣布，除「中高風險」雙北地區以外，全台其他「中風險」和「低風險」縣市長照機構即起開放探視，訪客不可超過3人，須附抗原快篩或PCR採檢陰性證明。台北市及新北市能否開放長照機構探視，也須視明天最新疫情報告決定。

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