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帛琉增2例境外移入 指揮中心：台帛旅遊返台加強篩檢

聯合報 / 記者謝承恩陳雨鑫許政榆／台北即時報導
陳時中（中）說，針對近期返台的台帛旅遊團旅客，本來是在機場深喉唾液篩檢，然後五天做PCR的檢疫，現在是跟其他進到台灣入境的人一樣，到12天到14天之間再做一次PCR的篩檢，這段時間觀察後做滾動檢討。記者謝承恩／攝影
陳時中（中）說，針對近期返台的台帛旅遊團旅客，本來是在機場深喉唾液篩檢，然後五天做PCR的檢疫，現在是跟其他進到台灣入境的人一樣，到12天到14天之間再做一次PCR的篩檢，這段時間觀察後做滾動檢討。記者謝承恩／攝影

帛琉衛生部今日上午發布，有兩位於8月15日自關島入境帛琉的旅客，在入境後第5日PCR檢測呈現陽性確診。指揮中心指揮官陳時中表示，這2例境外移入個案，是自關島入境，經清查足跡後，都沒有與我國旅遊團有所接觸，包含在機場也沒有接觸，會持續提高警覺。

對於國內台波旅遊泡泡自8月14日重啟，才開放一周，帛琉就傳出有自關島入境者，有2例確診，指揮中心也將提高自帛琉返台者的防疫措施。

陳時中表示，這兩案在入境帛琉後，也有居家檢疫規定須要遵守，跟一般帛琉旅遊團的入境措施不同，但對此指揮中心遇到新的案例也會提高警覺，針對近期返台的台帛旅遊團旅客，原本只需要入境後皆需要進行深喉唾液採檢，並在入境第五天PCR自費採檢，但現在與一般旅客入境規定相同，皆額外需在第12到14天之間，多一次公費PCR篩檢，且視這段時間觀察後做滾動檢討。

發言人莊人祥說，除了對即將返台的台帛旅遊團加強防疫規範，對於已返台旅客也一樣適用。

此外，他表示，在入境帛琉後也有居家檢疫規定須要遵守，跟一般旅遊團的入境措施不同，但對此指揮中心遇到新的案例也會提高警覺，針對近期返台的台帛旅遊團旅客，本來是在機場深喉唾液篩檢，然後五天做PCR的檢疫，現在是跟其他進到台灣入境的人一樣，到12天到14天之間再做一次PCR的篩檢，這段時間觀察後做滾動檢討。

新冠肺炎 COVID-19 帛琉 關島 旅遊泡泡

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