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台帛旅遊重啟！ 從台帛旅遊泡泡討論聲量看網路輿情

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
台帛旅遊重啟！從台帛旅遊泡泡討論聲量看網路輿情。 圖片來源／unsplash
台帛旅遊重啟！從台帛旅遊泡泡討論聲量看網路輿情。 圖片來源／unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「台帛旅遊泡泡」最近兩週內的網路聲量輿情，以日為單位，觀察聲量漲幅的波動與變化。

今年四月台灣與帛琉一同推動「旅遊泡泡」政策，期盼在疫情期間以彼此信任為基礎，執行有限度的旅遊。然台灣疫情於五月中旬升溫，台帛旅遊隨即宣告暫緩，使不少民眾取消行程的規劃。而近日，隨著國內疫情趨緩，使得解封有望，中央疫情指揮中心透漏「台帛旅遊泡泡」將重啟一事，此消息一出便迅速引發網友討論，也帶動與台帛旅遊相關之網路聲量。

旅遊泡泡重啟在即，引網路話題熱議

國內疫情於7月底趨緩，而隨著民眾的解封呼聲四起，「台帛旅遊泡泡」2.0版也有望重啟，不少旅行社於8月份前後相繼推出可去帛琉旅遊泡泡行程，也吸引不少網友關注。

台帛旅遊泡泡近兩週討論聲量
台帛旅遊泡泡近兩週討論聲量

而中央疫情指揮中心於8月11日表示「台帛旅遊泡泡」將規劃重啟，同時發布台帛旅遊的相關規範，引發網友熱議，陳時中指揮官於當日記者會也強調「整體回台的防疫措施還是要做」，意指包括旅客回台在機場的PCR、唾液採檢，及「5天加強自主健康管理，再進行9天一般自主健康管理」，俗稱「5+9」防疫政策等，都將有相關滾動式的檢疫措施。陳時中也呼籲，旅遊團至帛琉當地後仍需採「團進團出」的方式，並尊重帛琉當地的防疫政策，減少接觸人群和染疫的可能性。不少網友對指揮中心提出的「5+9」政策提出討論，也帶起「台帛旅遊」相關的話題聲量。

而台帛「疫苗旅行」的首班班機於8月14日起飛，此日又恰逢七夕情人節，使得此趟航班受到不少關注，當日與「台帛旅遊」的相關話題也因此衝上聲量高峰。

台帛旅遊泡泡2.0 網友評價兩極

國人對台帛旅遊相關話題雖然關注，但也對其存有正反兩面的評價，觀測網友的討論重點後，能發現到支持台帛旅遊的民眾聚焦在國人終於能「出國旅遊透氣」並且「打疫苗不用等」等討論，有網友認為相較於今年3月的帛琉旅遊泡泡，8月重啟的台帛旅遊2.0政策旅費平價許多自己較能接受。

台帛旅遊泡泡網友討論輿情
台帛旅遊泡泡網友討論輿情

而另一方面，反對台帛旅遊的網友則對旅遊泡泡的相關檢疫政策表示擔憂，認為「恐怕會成為另一個防疫破口」，也有不少網友擔心現在國內外疫情尚未穩定，認為現階段開放出國旅遊，將可能會成為疫情的一大隱患，更表示「台灣疫情剛穩定下來，屆時出了問題誰要負責？」

隨著疫情趨緩，解封呼聲四起，不少國人早已規畫了解封後的行程，而此次「台帛旅遊泡泡2.0」重啟，雖提供民眾出遊的另一種選擇，但面對後疫情時代下的旅遊趨勢，政府與民眾該如何拿捏「防疫」與「出外遊憩」的問題，還有許多待討論的空間。

觀看原文→　https://bit.ly/3giASCw　

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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