政策再轉彎 北市暫緩開放籃球場

北市府日前宣布將在24日開放市民使用籃球場，不過市長柯文哲今天表示，因為籃球場主要是學生最多，所以等到要開學時會再視當時疫情狀況，決定到底要不要開放。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，媒體詢問，柯文哲在桃園市長鄭文燦日前宣布將開放籃球場時稱，請鄭文燦先示範如何戴口罩打籃球，不過北市府卻於16日宣布將在24日開放籃球場館，並要求戴上口罩。

柯文哲說，台北市還是有零星疫情，如果是自己一個人在籃球場投籃，那就沒人管，但如果是近距離競賽活動，現階段則維持不開放，因為籃球場主要還是學生比較多，所以等到要開學時，再看當時疫情狀況，決定到底要不要開放。

此外，教育局長曾燦金上午在小學校長會議上表示，開學後若出現確診，停課以14天為原則，不過確切天數仍由衛生局依疫調結果決定，並表示學校可在報教育局後預防性停課，教育局也可執行預防性停課。

對於預防性停課具體標準以及學生請防疫假的規範，副市長蔡炳坤說，上午在晨會上已就這些問題做充分討論與準備，將在今天、20日與中小學校長們充分溝通，並針對學生如何居家隔離與教育局、衛生局、觀傳局等相關局處開會討論，研議完整規劃後再對外說明。

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