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國防部前副部長疑涉共諜 檢調搜索約談2空軍退將

防疫不放鬆 澎湖議會決議進行邊境管制

中央社 / 澎湖縣18日電

國內疫情調降2級警戒，議會今天決議縣府公告邊境管制措施，海空運入境澎湖應提供施打1劑疫苗或需持有3日快篩或核酸檢驗陰性證明，否則不同意入境澎湖，以維護「清零」目標。

針對議會決議要求縣府進行邊境管制，包括施打1劑疫苗等才可入境等措施，縣府發言人陳其育回應，縣府近日會作通盤檢討後再作決定。

澎湖縣政府繼16日起撤銷海空運旅客入境快篩，今天起餐廳內用全面開放。議長劉陳昭玲表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情調降2級警戒，澎湖也維持2個多月的清零，加上澎湖疫苗接種率也已超過77%，接近群體免疫的8成。

她說，振興地方經濟固然重要，但防疫與保護照顧縣民健康仍然不能忽略；澎湖現行措施除了撤銷海空運入境快篩外，同時自即日起餐廳內用已不再管制，取消隔板和1.5公尺的限制。

這兩天接獲許多民眾反映，指澎湖現在除了還需戴口罩之外，幾乎已沒有任何防疫管制措施；如果一旦有了破口，這幾個月以來防疫「清零」努力將前功盡棄，澎湖也無法承受萬一出現疫情衝擊。

劉陳昭玲指出，澎湖現階段不能沒有任何防疫作為。因此建議縣府，應該也要採取邊境管制措施，亦即雖不提供旅客快篩，但應要求入境澎湖的旅客須提供注射過1劑疫苗，或3日內的快篩或核酸檢驗陰性證明，否則就不同意入境，並由縣府在機場、港口查驗。畢竟一旦進入澎湖者安全，則縣內管制才可較為寬鬆。

另外，這也將影響到旅行業者攬客作業，因此，她呼籲縣府要公告周知，並廣為宣傳，同時和旅行業、旅館業者先溝通討論，以利民生經濟與澎湖防疫工作求取一個平衡所在。

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