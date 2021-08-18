疫情短時間難止 藍籲適度開放觀光

「疫情會一直持續下去，觀光業必須在防疫與經濟中找出生存之道！」18日的國政基金會記者會上，前藍委童惠珍呼籲政府，要規劃特定區域入境者降低檢疫天數；國際觀光救援服務協會理事長許高慶建議，可以多開放關島、帛琉以外的地方談疫苗觀光，可讓疫苗施打率提升。藍委陳以信則提議增加醫護防疫旅館。

政府不能過度緊縮

童惠珍指出，防疫與經濟難兼顧，美國無論疫情多嚴重，都沒有邊境管制措施，但觀光業還是受損慘重。她以美國這幾天Delta疫情分析，疫情在變種病毒威脅下，看來短期內很難結束，但觀光業還是要生活，因此希望政府的開放幅度可以再提升，例如比照香港與新加坡，打完疫苗者的隔離天數可以縮短。

藍委陳以信也說，國際旅遊能恢復，主要是靠疫苗施打與疫苗護照，政府還是要儘速提高疫苗施打率，否則觀光業只能一直等待，遲遲無法解封，另外也要想辦法與國際接軌，參考國際認證疫苗的機制。在國內旅遊方面，他建議政府替國內旅館業創造需求，例如擴大醫護友善旅館的數量，讓業者可以獲得生機。

「政府今年紓困比去年還退步！」陳以信提到，去年疫情不嚴重，交通部推動的薪資補助、轉型課程確實有效果，但今年疫情更嚴重，補助反而更少，因此政府的紓困幅度還要更大，如果去年的觀光基金無法支應，也要想辦法找更多財源，協助旅遊業者度過難關。

擴展疫苗觀光

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶擔心，帛琉旅遊泡泡的限制多，如今疫苗數量也有限，新疫苗遙遙無期，該怎麼辦？他建議政府要多與其他地區協調疫苗觀光，並將檢疫天數縮短，才能讓觀光業逐漸恢復，更多民眾也可施打到疫苗。他指出，國際航空公司已經開始推動IATA做為疫苗護照的基礎，政府也要注意國際的趨勢。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲坦言，觀光業4.8萬人，接受政府薪資補助只有1.7萬人，約有2萬人已經從觀光業中消失，旅行社現在基本上都是苦撐，如果繼續營業要負擔4成薪資，歇業也要付資遣費，且台灣有7成旅行社是做國際觀光。他希望政府能加速疫苗施打，讓覆蓋率上升，才能真正讓觀光業復甦。

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