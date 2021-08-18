澎湖撤入境快篩後今迎內用「大解封」 馬公機場現人潮

澎湖超過70天沒有本土確診，縣府繼16日起取消海空運旅客、澎湖籍漁船入境快篩後，今起取消內用隔板、社交距離規範，形同防疫「大解封」，今馬公機場就出現人潮，往澎湖班機已恢復至每日28班。雖有居民憂心防疫出現破口，但以觀光業為主的澎湖，觀光業者則樂觀看待，認為應自己做好準備，迎接觀光回溫。

台灣5月爆發本土新冠肺炎疫情，5月19日起進入3級警戒，直到7月13日警戒降級，澎湖首開其他縣市之先，率先開放餐飲內用，但規定業者須事先申請，通過審查才能開放，本月10日政策鬆綁，不用申請報備，還是需要設置隔板、維持間距，今則進一步解封，全面開放內用。

實施首日，有部分商家維持外帶，不開放內用，或維持隔板政策，讓內用客人安心用餐。但也有觀光業者配合政策，撤除隔板喜迎「大解封」。

澎湖灣行旅董事長劉富貴認為，澎湖已超過70天沒確診案例，相對安全，取消隔板家庭式出遊較不會受到限制，對旅遊產業有正面幫助；不過，雖然撤除隔板，但他們仍然自主維持安全距離，例如10人桌僅規定能5人入座，迎接解封的同時，房間、餐廳也做好準備，隨時清消讓旅客出遊省去防疫煩惱。

澎湖曾實施入境快篩，若拒絕者可依傳染病防治法開罰，除了餐飲大解封，縣府16日起取消海空運旅客、澎湖籍漁船入境快篩，往澎湖航班也增至28班，陸續應空運需求逐步增班。

有當地民眾認為，取消普篩恐讓防疫猝不及防；澎湖縣議會議長劉陳昭玲也認為不應撤除入境快篩，建議縣府提出其他編制管制措施作為配套，減輕民眾疑慮。

對此，縣府發言人、行政處長陳其育表示，撤除入境快篩是考量本土疫情趨緩，加上澎湖疫苗覆蓋率接近8成，考量快篩需動員醫護人力以及航班情況，才會撤除，政策施行前都有經過多次討論，在防疫和經濟活動間找到平衡點。

有旅宿業者舉宜蘭周六日人潮為例，認為位處本島的宜蘭，周末遊客多也未實施入境快篩，疫情狀況仍然穩定，只要業者自己做好準備，做好清消等，應樂觀迎接觀光回溫。 澎湖縣繼率先開放內用後，今又宣布餐廳可撤除防疫隔板，形同內用大解封。報系資料照

商品推薦