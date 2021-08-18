台東縣府南迴藝術季戶外用餐違反防疫 衛生局：處最高罰
繼台東縣長饒慶鈴日前前往議會未戴口罩遭檢舉罰3千元後，縣府14日舉辦南迴藝術季戶外用餐，被民眾批未落實相關防疫規範。縣府今開記者會道歉，並表示違規屬實，依最高罰則開罰。
文化處副處長劉俊毅說，當天人數未超過100人，但確實在戶外用餐時欠缺周延和督導之責，防疫未保持社交距離、設置隔板及安排專人分菜，這部分做了不好示範，已做檢討，未來，活動提高防疫標準。
14日文化處在南迴大武鄉海濱公園辦理南迴藝術季活動，結束後現場準備自助餐，但民眾發現不僅沒有保持社交距離，餐桌也未設置隔板和專人分菜，明顯違反防疫規定，批縣府帶頭違規，卻要求餐飲業者遵守規範。
衛生局副局長陳信憲說，若違規屬實，可依傳染病防治法第37條第1項第2款及第6款，分別可開罰最高30萬元和1萬5千元，經查證屬實，無論觸犯哪一條，都是以最高罰則開罰，絕不護短。
據了解，饒慶鈴於上個月30日前往議會做「紓困振興與熱氣球嘉年華」專案報告，未料，因途中車上喝水後忘了戴口罩，下車後遭人檢舉，當天饒自己繳交罰金。這次將開罰主辦單位文化處。
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