台東縣藝術季百人肩併肩吃美食 餐飲業跳腳：隔板隔心酸的

台東縣14日舉行2021年南迴藝術季活動開幕，包括台東縣長饒慶齡及縣議員章永輝等人均出席開幕典禮，現場湧入百人參與，但竟有人脫口罩吃美食，在無加裝隔板的餐桌上肩併肩吃美食的情景，惹怒了台東當地的餐飲業人士，認為依照政府防疫規定花錢加裝隔板，「我們是在用心酸的嗎？」

擷自「利貞傳播-台東所在」臉書社團照片

「只准州官放火，不准百姓點燈。」網友怒貼2021年南迴藝術季開幕式照片，從畫面上看，14日當晚的戶外餐敘包括台東縣長饒慶鈴，及參展的藝術家、與會貴賓們在尚武濱海休憩區點燃篝火，現場並備有餐點讓與會人士享用。但百人齊聚開心吃喝的照片上，竟現防疫大漏洞，非但未有隔板，眾人也無保持安全距離用餐，還有人脫口罩直接邊吃邊寒暄，讓網友看了非常傻眼。

網友在「就是礙台東」的臉書社團上引用南迴藝術季的照片，認為政府辦藝術季的立意是很好，「但當日該注意的用餐安全距離呢？更何況縣長和各級長官都在場，大家脫口罩肩併肩吃吃喝喝，如果官方活動連防疫的距離都不用，那現在用隔板、梅花座的餐飲業者是在用心酸的嗎？」文末並打上一個「心碎」符號，呼籲政府單位活動請遵守衛生福利部相關規定指示。

擷自「就是礙台東」臉書社團照片

且依照現行二級警戒指示，規定若有自助吧應請專人協助夾取菜餚，但藝術季當晚的開幕活動現場竟都無任何防疫措施，引起網友不小的怒火。餐飲業者看了暴怒，指出店家為了防疫，「6桌4人隔板、2桌2人隔板，就花了1萬8千多元」、並且表示「5mm的隔板不便宜」；一般網友也很無奈，認為「梅花座和隔板，在官員來講只是參考用。」

擷自「利貞傳播-台東所在」臉書社團照片

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